Leipzig/ München (ots) -"Ich bin überwältigt und sehr dankbar über diese nachhaltige Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender. Bei unserer ersten Gala im Dezember 1995 hätte ich das nie zu träumen gewagt. Bis heute haben wir über 1500 Forschungs- und Sozialprojekte unterstützen können. Dieses Spendenergebnis ist das schönste Geschenk zum Jubiläum. Jeder Euro hat dabei geholfen, Leben zu retten und Leid zu lindern", sagt Stifter und Weltstar José Carreras nach der 30. José Carreras Gala, die der MDR am Donnerstagabend live aus Leipzig übertragen hat. Allein im Rahmen der diesjährigen Jubiläumsshow spendeten die Zuschauerinnen und Zuschauer 3.549.283 Euro. Insgesamt stieg das Spendenergebnis damit auf 248 Millionen Euro.Bei der 30. José Carreras Gala führten erneut die TV-Moderatoren und Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung, Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig, an der Seite von José Carreras durch den Abend. Auf der Bühne unterstützen(in alphabetischer Reihenfolge):ABBAMANIA, Tim Bendzko, Rainhard Fendrich, Gitte Haenning, Albert Hammond, Hansi Hinterseer, Michael Patrick Kelly, Revolverheld, der neue Shootingstar Sophia und Voxx-Club den Kampf gegen Leukämie und andere schwere Knochenmarks- und Bluterkrankungen.Und am Telefon-Panel sammelten viele Prominente Spenden, wie (in alphabetischer Reihenfolge) Felix Brych, Marisa Burger, Marwa Eldessouky, Ronja Forcher, Francis Fulton-Smith, Sven Hannawald, Peter Hardenacke, Ferdinand Hofer, Peter Imhof, Fabian Kahl, Susanne Klehn, Matthias Killing, Robert Lohr, Michaela May, Klaus Meine, Christine Neubauer, Xaver Schlager, Axel Schulz, Kamilla Senjo, Jürgen Tonkel und Katharina Witt.Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Seit 30 Jahren zeigt unser Stifter José Carreras, wie wichtig es ist, auf das Schicksal der Leukämie-Patienten aufmerksam zu machen. Die José Carreras Gala ist aber auch ein Mutmacher. Dank des medizinischen Fortschritts können immer mehr Patienten gerettet werden und in ein zweites, gesundes Leben starten. Unsere vielen Unterstützerinnen und Unterstützer haben an dieser wunderbaren Entwicklung einen großen Anteil. Auch unterjährig setzen wir unsere Arbeit mit großem Engagement fort und werden dabei von unseren prominenten Stiftungsbotschaftern und vielen ehrenamtlichen Helfern unterstützt."Die 30. José Carreras Gala ist über die ARD-Mediathek (Link über www.carreras-stiftung.de) in den kommenden 30 Tagen abrufbar. Und unter der Nummer 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen netz 6 Cent pro Anruf, aus dem Ausland abweichend) ist das Spenden-Telefon weiter geschaltet.Produziert wurde die 30. José Carreras Gala auch in diesem Jahr von Kimmig Entertainment.Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDie José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 245 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.500 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.