Angesichts eines berichteten Anstiegs von ungefähr 11 Millionen Malariafällen und 600.000 Todesfällen weltweit im Jahr 2023 geht die globale Malariabekämpfung in besorgniserregender Weise am Ziel vorbei. Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) appelliert an die Regierungen, insbesondere der wohlhabenden Länder, dafür zu sorgen, dass Mittel und Ressourcen zur Verfügung stehen, um den stagnierenden Trend bei der weltweiten Malariabekämpfung umzukehren, insbesondere für die am stärksten betroffenen Regionen und gefährdeten Bevölkerungsgruppen.

"Malaria ist vermeidbar und behandelbar, dennoch fordert die Krankheit jedes Jahr Hunderttausende von Menschenleben. Die Welt kann es sich nicht leisten, dass Finanzierungslücken den Fortschritt aufhalten", sagte Loretta Wong, stellvertretende Leiterin der Abteilung Global Advocacy and Policy der AHF. "Wohlhabende Geberländer müssen aktiv werden und eine nachhaltige und ausreichende Finanzierung von Programmen zur Malaria-Prävention- und -Behandlung sicherstellen, um die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen der Welt zu schützen insbesondere Kinder unter fünf Jahren, auf die 2022 mehr als drei Viertel der globalen malariabedingten Todesfälle entfielen. Angesichts der bevorstehenden Wiederauffüllung des Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria in weniger als einem Jahr müssen Regierungen bereits jetzt Zusagen machen, um eine vollständige Finanzierung sicherzustellen."

Der Bericht macht deutlich, dass von den 8,3 Milliarden US-Dollar, die jährlich für die Malariabekämpfung benötigt werden, im Jahr 2023 nur 4 Milliarden US-Dollar gesichert waren, so dass eine Finanzierungslücke von 4,3 Milliarden US-Dollar besteht. Dieser Fehlbetrag hat sich von 2,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 stetig vergrößert. Der Mangel an Ressourcen behindert die Ausweitung lebensrettender Maßnahmen wie Impfstoffe, insektizidbehandelte Moskitonetze, Schnelldiagnosetests und Malariamedikamente. Ohne sofortiges Handeln droht eine Verschärfung der Stagnation, die erzielte Fortschritte zunichtemachen und Millionen von Menschenleben, insbesondere in Subsahara-Afrika, gefährden könnte."

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist eine globale gemeinnützige Organisation, die mehr als 2 Millionen Menschen in 48 Ländern weltweit in Afrika, Amerika, der Asien-Pazifik-Region und Europa eine fortschrittliche medizinische Versorgung und Interessenvertretung bietet. Wir sind derzeit der größte gemeinnützige Anbieter von HIV/AIDS-Medizin weltweit.

