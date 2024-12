Mit dem neuen CMA CGM Terminal wird der Khalifa Port zum regionalen Hauptsitz für drei der fünf größten Reederien weltweit

CMA Terminals Khalifa Port wird eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Binnen- und Seeanbindung der Vereinigten Arabischen Emirate spielen

Der nachhaltig gestaltete Containerterminal wird im Rahmen einer 35-jährigen Konzession von einem Joint Venture zwischen CMA CGM und AD Ports Group betrieben

Die abgeschlossene erste Phase des CMA Terminals Khalifa Port kostet 3,1 Milliarden AED (845 Millionen US-Dollar) und steigert die Kapazität des Khalifa Port um 1,8 Millionen TEU

AD Ports Group (ADPORTS:ADX), ein Wegbereiter integrierter Handels-, Transport- und Logistiklösungen, kündigte die Einweihung des CMA Terminals Khalifa Port an, eines hochmodernen 3,1-Milliarden-AED- (845 Millionen US-Dollar) Containerterminals Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241212016194/de/

HH Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Chairman of the Abu Dhabi Executive Council, Rodolphe Saadè, Captain Mohamed Al Shamisi during the inauguration of CMA Terminals Khalifa Port (Photo: AETOSWire)

Die Einweihung ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Khalifa Port, des Flaggschiffhafens der AD Ports Group. Der Weltklasse-Container (RoRo-Terminal und Mehrzweckhafenanlage) wurde im Dezember 2012 eröffnet und hat sich in nur 12 Jahren zu einem der am schnellsten wachsenden und effizientesten Handelshäfen entwickelt.

Der von einem Joint Venture zwischen der Tochtergesellschaft der CMA CGM Group CMA Terminals (70%) und AD Ports Group (30%) verwaltete CMA Terminals Khalifa Port verkörpert eine fortschrittliche Hafeninfrastruktur, einschließlich automatisierter Tore und integrierter Systeme, um die Effizienz und Nachhaltigkeit zu steigern. Die Anlage bietet Landstrom für Schiffe zur Begrenzung der Emissionen, mehrere Solarpanelbereiche, die zum Energiemix des Terminalbetriebs beitragen, und umfasst das erste Netto-Null-Kohlenstoff-Verwaltungsgebäude der Region, das mit erneuerbaren Energiequellen betrieben wird. Das Gebäude erhielt im Jahr 2022 im Rahmen der MENA Green Building Awards den Net Zero Building Project of the Year Award.

Die Hinzufügung der CMA CGM Anlage steigert die jährliche Containerkapazität des Khalifa Port um 23% auf nahezu 10 Millionen TEU (20-Fuß-ISO-Container). Der neue Terminal ist bereit für eine Bahnanbindung und wird die Position von Khalifa Port als wichtiges Tor für die Region erheblich stärken. Die Gestaltung der neuen Anlage bezieht Nachhaltigkeitsprinzipien in die Konstruktion ein und unterstützt umfassendere Ziele der Vereinigten Arabischen Emirate für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft, um Bauarbeiten zu recyceln und Betriebsabfälle zu reduzieren.

Die neue Anlage umfasst acht moderne Ship-to-Shore-Containerkräne (STS-Kräne) und 20 gummibereifte Portalkräne (e-RTG-Kräne), die den Ruf von Khalifa Port als einer der technologisch fortschrittlichsten Handelshäfen weltweit stärken, und unterstreicht somit die Rolle von Abu Dhabi, die Zukunft eines nachhaltigen und intelligenten Handels voranzutreiben.

Seine Exzellenz Mohamed Hassan Alsuwaidi, Vorsitzender der AD Ports Group, erklärte: "Die Einweihung des CMA Terminals Khalifa Port hebt die Vereinigten Arabischen Emirate als erstklassiges Investitionsziel hervor und festigt seine Position als wichtiger Partner für Global Player. Der neue Terminal wird die Handelsströme ankurbeln und das langfristige Wirtschaftswachstum in Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten fördern."

Rodolphe Saadé, Vorsitzender und Chief Executive Officer der CMA CGM Group erläuterte: "Die Einweihung unseres neuen Containerterminals ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Khalifa Port zur Festigung der Position von Abu Dhabi als globales Handelszentrum. Diese strategische Infrastruktur wird die Schifffahrts- und Logistikaktivitäten in der Region ankurbeln. Gemeinsam mit unserem Partner AD Ports Group freuen wir uns, ein modernes Terminal mit einem starken Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit liefern zu können."

Kapitän Mohamed Juma Al Shamisi, Managing Director und Group CEO, AD Ports Group, erklärte: "CMA Terminals Khalifa Port wird die Anbindung erheblich verbessern und somit seine entscheidende Rolle auf der Welthandelskarte stärken und zur lokalen wirtschaftlichen Diversifizierung im Einklang mit der Vision unserer Führung beitragen. Mit dieser neuen Anlage ist AD Ports Group in den Reihen der weltweit führenden globalen Hafenbetreiber fest verankert. Wir freuen uns auf eine lange, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft mit CMA CGM, die langfristige wirtschaftliche Vorteile für die Vereinigten Arabischen Emirate und Abu Dhabi mit sich bringt, wobei wir gemeinsam daran arbeiten werden, eine nachhaltige globale Transportzukunft aufzubauen."

Die Einweihung des CMA Terminals Khalifa Port markiert den Abschluss der ersten Phase des neuen Terminalprojekts für CMA CGM mit der Eröffnung einer ersten Kaimauer von 800 m, 18,5 m Höhe und 8 STS-Kränen, die eine Gesamtkapazität von 1,8 Millionen TEU (20-Fuß-ISO-Container) zum Khalifa Port hinzufügen.

Mit der Eröffnung der neuen CMA CGM Anlage hat Khalifa Port ein neues Stadium als eines der führenden Hafenhandelszentren der Region erreicht. Khalifa Port erstreckt sich nun über 6,3 km2 mit 41 Kaikränen, 159 Hofkränen, einer Kaimauer von 11,7 km Länge und einer Wellenbrecherlänge von 3,8 km.

Quellenangabe: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241212016194/de/

Contacts:

Sana Maadad

AD Ports Group Media Office

media@adports.ae