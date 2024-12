EnerSys (NYSE: ENS), der Weltmarktführer im Bereich Energiespeicherlösungen für industrielle Anwendungen, gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen mit dem deutschen ESG Transparency Award geehrt wurde. Diese angesehene Auszeichnung ist eine Anerkennung für Organisationen, die vorbildliche Transparenz und Verantwortlichkeit in ihren Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG-Initiativen) nachgewiesen haben.

Der jährlich in Deutschland vergebene ESG Transparency Award unterstreicht die Bedeutung eines klaren und umfassenden ESG-Berichtswesens als Eckpfeiler der Unternehmensverantwortung. Diese Anerkennung honoriert das unerschütterliche Engagement von EnerSys für nachhaltige Verfahren und seine Führungsrolle bei der Erhöhung der ESG-Standards im Bereich der Energiewirtschaft.

"Mit dem ESG Transparency Award ausgezeichnet zu werden, ist eine außerordentliche Ehre und ein Beleg für den entschlossenen Einsatz von EnerSys für Transparenz und die stetigen Verbesserungen auf unserem Weg zu globaler Nachhaltigkeit. Bei EnerSys glauben wir fest an unsere Vision 'Powering the Future, Everywhere for Everyone', und diese Auszeichnung unterstreicht unser Engagement für eine konsistente Berichterstattung. Wir streben danach, die höchsten Standards für Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken zu erfüllen", sagte Shawn O'Connell, President und Chief Operating Officer bei EnerSys. "Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Prozesse zu verbessern, unsere Mission voranzubringen und eine positive Wirkung für alle unsere Stakeholder zu schaffen."

EnerSys hat transparenten ESG-Offenlegungen und fortschrittlichen Nachhaltigkeitsstrategien konsequent Vorrang eingeräumt, wie das Unternehmen in seinem kürzlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht 2023 betonte.

Einige der wichtigsten Erfolge sind:

Reduzierung der Scope-1-Emissionen um 25% seit 2019.

Verbesserung der Energieintensität um 15% seit 2020.

Veröffentlichung umfassender Daten zu Scope-3-Emissionen.

Offenlegungen in Übereinstimmung mit globalen Rahmenwerken wie den europäischen Standards für die Nachhaltigkeits-Berichterstattung (European Sustainability Reporting Standards, ESRS).

Die Auszeichnung mit dem deutschen ESG Transparency Award festigt die Reputation von EnerSys als führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Energielösungen und Unternehmensverantwortung. Unter Beibehaltung seiner Fokussierung auf Innovation und Verantwortlichkeit wird sich EnerSys auch in Zukunft globalen Herausforderungen wie der Dekarbonisierung, dem Übergang zu erneuerbaren Energien und der Ressourceneffizienz widmen.

Um ESG-Berichte und andere Materialien von EnerSys einzusehen, klicken Sie bitte hier: https://www.enersys.com/en/about-us/sustainability/policies_and_reports/

Über EnerSys

EnerSys ist Weltmarktführer im Bereich der Energiespeicherlösungen für industrielle Anwendungen und entwirft, produziert und vertreibt Energiesystemlösungen und Antriebsbatterien, Spezialbatterien, Batterieladegeräte, Stromversorgungsgeräte, Batteriezubehör und Gehäuselösungen für Außenanlagen an Kunden weltweit. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über vier Geschäftsbereiche: Energy Systems, Motive Power, Specialty and New Ventures. Energy Systems, das Energieumwandlung, Energieverteilung, Energiespeicherung und Gehäuse kombiniert, wird in der Telekommunikations-, Breitband- und Versorgungsindustrie, bei unterbrechungsfreien Stromversorgungen und zahlreichen Anwendungen eingesetzt, die Lösungen für gespeicherte Energie erfordern. Motive-Power-Batterien und -Ladegeräte werden in elektrischen Gabelstaplern und anderen elektrisch betriebenen Industriefahrzeugen eingesetzt. Batterien des Geschäftsbereichs Specialty kommen in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungsbereich, in portablen Stromversorgungslösungen für Soldaten im Einsatz, in großen Geländewagen, in hochwertigen Automobilen sowie in Medizin- und Sicherheitssystemen zur Anwendung. New Ventures stellt Energiespeicher- und -managementsysteme für verschiedene Anwendungen bereit, so zum Beispiel für die Reduzierung des Stromverbrauchs, die Notstromversorgung und die dynamische Schnellladung von Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus bietet EnerSys seinen Kunden in über 100 Ländern über seine Vertriebs- und Produktionsstandorte auf der ganzen Welt Aftermarket- und Kundensupportdienste an. Weitere Informationen über EnerSys erhalten Sie unter https://www.enersys.com/en/

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bedeutet bei EnerSys weit mehr als nur die Vorteile und Auswirkungen unserer Produkte. Unser Engagement für Nachhaltigkeit schließt viele wichtige ökologische, soziale und Governance-Themen ein. Nachhaltigkeit ist ein fundamentaler Bestandteil des Managements unserer eigenen Aktivitäten. Die Minimierung unseres ökologischen Fußabdrucks hat für uns Priorität. Wir verpflichten uns unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und den Gemeinden, denen wir dienen, gegenüber zur Nachhaltigkeit. Unsere Produkte tragen zu einem positiven Einfluss auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft in der ganzen Welt bei. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.enersys.com/en/about-us/sustainability.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

EnerSys gibt diese Erklärung ab, um die "Safe Harbor"-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 zu erfüllen. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, können zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, die mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Eine zukunftsgerichtete Aussage sagt voraus, projiziert oder bezieht sich auf zukünftige Ereignisse als Erwartungen oder Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen können auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beruhen und sind mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die sich auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld beziehen, die nur schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine Erläuterung solcher Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr. Die in dieser Pressemitteilung getroffenen Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, auch wenn sie später von EnerSys auf seiner Website oder anderweitig veröffentlicht werden. EnerSys übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser Aussagen, um Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.

