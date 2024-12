ST. MICHAEL, Barbados, Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts revolutioniert die All-Inclusive-Branche mit seiner neuesten Innovation: Online-Vorab-Check-in: Auf der Überholspur in den Urlaub. Diese Funktion ist jetzt in den Royalton Luxury Resorts und Planet Hollywood Beach Resorts verfügbar und verkürzt die Check-in-Zeiten um bis zu 50 %, sodass Gäste schneller als je zuvor in einen entspannten Urlaub starten können. Dieses Tool wurde entwickelt, um eine nahtlose und stressfreie Ankunft zu ermöglichen. Es stellt sicher, dass die Reise jedes Gastes mit Leichtigkeit beginnt, und legt den Grundstein für einen unvergesslichen Aufenthalt ab dem Moment, in dem das Hotel betreten wird.

"Die Reisenden von heute wünschen sich zunehmend einfachere, effizientere Prozesse, und dies gilt insbesondere für den All-Inclusive-Sektor, wo die Nachfrage nach nahtlosen Erlebnissen weiter steigt. Die Einführung dieser neuen Funktion trägt diesem Bedürfnis Rechnung, indem sie den Check-in-Prozess rationalisiert und die Wartezeiten um die Hälfte verkürzt", so Daniel Lozano, Senior VP of Operations bei Blue Diamond Resorts. "Da wir uns mit den sich ändernden Erwartungen unserer Gäste weiterentwickeln, ist diese Innovation Teil unseres Engagements, einen erstklassigen Service zu bieten und sicherzustellen, dass jeder Moment des Urlaubs angenehm ist."

Mit dem Online-Vorab-Check-in können Gäste den Registrierungsprozess im Voraus starten und so einen reibungslosen und schnellen Check-in bei ihrer Ankunft gewährleisten. Mit einem Besuch auf www.royaltonresorts.comoder www.planethollywoodhotels.comund ein paar einfachen Schritten - Eingabe der Daten, Hochladen der erforderlichen Dokumente und Übermittlung der Informationen - haben die Gäste alles erledigt, noch bevor sie das Haus verlassen. Bei der Ankunft haben diejenigen, die das Verfahren abgeschlossen haben, Zugang zu einer exklusiven Fast-Track-Lane, wo ihre Dokumente schnell validiert werden, sodass sie schneller einchecken und direkt in den Urlaub starten können.

Dieses neue Tool, das auf einer sicheren, fortschrittlichen Hospitality-Technologie basiert, verbessert die Effizienz erheblich und sorgt für einen reibungsloseren Start in jeden Aufenthalt. Es verbessert nicht nur das Gästeerlebnis, sondern ermöglicht es Reisenden auch, die Weltklasse-Annehmlichkeiten des Resorts - von unberührten Stränden und Pools bis hin zu Gourmetrestaurants, luxuriösen Spas und einzigartigen Unterhaltungsangeboten - ohne unnötige Verzögerungen zu genießen.

Blue Diamond Resorts ist weiterhin bestrebt, das All-Inclusive-Erlebnis zu verbessern, und die Einführung des Online-Vorab-Check-ins spiegelt das Motto des Unternehmens wider, dass jeder Moment des Urlaubs zählt. Weitere Informationen finden Sie unter royaltonresorts.com und planethollywoodhotels.com.

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resortsverfügt über mehr als 60 Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, in denen jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu den Flitterwochen, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen - in diesen Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity, DreamBed und die Sports Event Guarantee gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royaltonein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in Royalton CHICResorts, eine pulsierende und lebendige All-inclusive-Marke, die Überraschungen bietet. Mystique by Royaltonermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Naturschönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido NegrilGästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spabietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während Starfish Resortseinen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resortslädt seine Gäste ein, Vacation Like A Starden Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.

Weitere Informationen zu Blue Diamond Resorts finden Sie unter www.bluediamondresorts.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7c61e2ff-b7fd-4e09-9190-08fff3415078