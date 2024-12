DJ MÄRKTE ASIEN/Schwächer - China-Börsen mit deutlicheren Abgaben

DOW JONES--Mit Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Börsen am letzten Handelstag der Woche. Marktteilnehmer verweisen auf die schwachen Vorgaben der Wall Street. Besonders kräftig geht es an den chinesischen Aktienmärkten nach unten. Hier herrscht Enttäuschung darüber, dass im Rahmen der Central Economic Work Conference (CEWC) keine konkreten großangelegten Stimuli für die chinesische Konjunktur bekannt gegeben wurden. Der Schanghai-Composite büßt 1,3 Prozent ein, für den Hang-Seng-Index geht es um 1,5 Prozent nach unten. An den anderen Handelsplätzen fallen die Abgaben etwas geringer aus. Der Nikkei-225 in Tokio fällt um 1,0 Prozent und die Börse in Sydney verliert 0,4 Prozent.

Die Investoren reagieren enttäuscht über die Konjunkturmaßnahmen, die im Rahmen der CEWC, die am Donnerstag zu Ende ging, angekündigt wurden. Das Ergebnis bestätigt die Einschätzung der Barclays-Ökonomen, dass im nächsten Jahr ein Fiskalpaket geschnürt wird - es entspricht aber nur dem Basis-Szenario von Barclays, dass der Nationale Volkskongress beschließen dürfte. Zudem habe die CEWC keine US-Zölle oder mögliche Handelsspannungen erwähnt, sondern betonte, dass Peking bereit sei, den richtigen Weg für eine Koexistenz mit den USA zu finden, ergänzt Barclays.

Auf der CEWC legt Peking die Ziele für das Wirtschaftswachstum, Haushaltsdefizit, die Emission von Schulden und andere Variablen für das kommende Jahr fest. Die Ziele werden auf dem Treffen vereinbart, aber erst auf der jährlichen Parlamentssitzung im März offiziell bekannt gegeben.

In Tokio berichten Händler von Zurückhaltung im Vorfeld der Sitzung der Bank of Japan (BoJ) am Donnerstag. Es wird mit einer Bestätigung der Zinsen gerechnet. Die Stimmung bei den großen japanischen Unternehmen hat sich zwischen Oktober und Dezember leicht verbessert, wie aus dem Tankan-Bericht der BoJ hervorgeht. Der Bericht signalisiert nach Ansicht von Benjamin Shatil von JP Morgan "grünes Licht" für eine mögliche Zinserhöhung in diesem Monat. Die Inflationserwartungen lägen über fast alle untersuchten Zeithorizonte hinweg nun schon seit elf Quartalen in Folge über dem 2-Prozent-Ziel der BoJ, stellt der Ökonom fest. "Dieser Trend, verbunden mit der Botschaft der Widerstandsfähigkeit in den Stimmungsdaten, sendet ein positives Signal im Vorfeld der BoJ-Sitzung nächste Woche", fügt Shatil hinzu.

Gegen den Trend verbessert sich der Kospi in Seoul um 0,5 Prozent. Hier sind die Blicke auf die anstehende Parlamentsabstimmung über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol gerichtet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.301,10 -0,4% +9,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.462,20 -1,0% +17,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.495,32 +0,5% -6,0% 07:00 Schanghai-Comp. 3.415,15 -1,3% +14,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.081,70 -1,5% +18,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.816,03 +0,2% +17,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.609,02 +0,4% +10,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:22 % YTD EUR/USD 1,0462 -0,1% 1,0469 1,0526 -5,3% EUR/JPY 160,05 +0,2% 159,77 160,40 +2,9% EUR/GBP 0,8264 +0,0% 0,8261 0,8236 -4,7% GBP/USD 1,2659 -0,1% 1,2675 1,2781 -0,6% USD/JPY 152,97 +0,2% 152,59 152,38 +8,6% USD/KRW 1.432,99 +0,3% 1.429,10 1.431,18 +10,4% USD/CNY 7,2021 +0,0% 7,2013 7,1874 +1,4% USD/CNH 7,2853 +0,1% 7,2757 7,2600 +2,0% USD/HKD 7,7752 +0,0% 7,7749 7,7747 -0,4% AUD/USD 0,6361 -0,1% 0,6367 0,6426 -6,6% NZD/USD 0,5762 -0,0% 0,5763 0,5814 -8,8% Bitcoin BTC/USD 100.163,05 -0,4% 100.528,80 100.802,35 +130,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,98 70,02 -0,1% -0,04 +0,1% Brent/ICE 73,47 73,41 +0,1% +0,06 -0,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.686,23 2.680,91 +0,2% +5,32 +30,3% Silber (Spot) 30,89 30,98 -0,3% -0,09 +29,9% Platin (Spot) 932,73 934,75 -0,2% -2,03 -6,0% Kupfer-Future 4,23 4,24 -0,3% -0,01 +6,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

