Im Rahmen der Anpassung an den Digital Markets Act (DMA) führte Google einen Test durch, bei dem direkte Hotelbuchungslinks aus den Suchergebnissen entfernt wurden. Das Experiment, das in Deutschland, Belgien und Estland durchgeführt wurde, zeigte jedoch schnell negative Auswirkungen auf das Nutzerverhalten und die Hotelbranche. Die Suchanfragen gingen deutlich zurück, wobei europäische Hotels einen Verkehrsrückgang von über zehn Prozent verzeichneten. Die interaktive Kartenfunktion und kostenlose Buchungslinks wurden während der zweiwöchigen Testphase durch ein vereinfachtes Format ersetzt, das an die klassische Linkdarstellung von vor einem Jahrzehnt erinnerte.

Auswirkungen auf den Börsenhandel

Die vorzeitige Beendigung des Experiments spiegelte sich auch im Börsengeschehen wider. Die Alphabet-Aktie reagierte mit Kursverlusten auf die Nachricht und verzeichnete einen Rückgang von mehr als eineinhalb Prozent. Diese Entwicklung verdeutlicht die Herausforderungen, denen sich der Technologiekonzern bei der Umsetzung der EU-Wettbewerbsvorschriften gegenübersieht, insbesondere in seiner Rolle als "Gatekeeper" im digitalen Markt.

