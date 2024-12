DJ Daimler-Truck-Tochter: Forderungen an insolvente Kal Freight in Mio-Höhe

Von Liz Young und Becky Yerak

DOW JONES--Daimler Truck Financial Services und mehrere andere Unternehmen haben ausstehende Forderungen in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe an Kal Freight. Das US-Speditionsunternehmen befindet sich nach mutmaßlichem Betrug seit vergangener Woche im Insolvenzverfahren unter Chapter 11.

Der Zweig des Lkw- und Busherstellers Daimler Truck, der Nutzfahrzeugbesitzern Finanzierungen anbietet, hat mitgeteilt, dass Kal Freight ihm etwa 139 Millionen US-Dollar schuldet, die durch die Eigentumsrechte an 1.625 Zugmaschinen und Anhängern besichert sind. Dies geht aus einem am Dienstag beim US-Konkursgericht in Houston eingereichten Antrag hervor.

Kal Freight hatte vergangene Woche Insolvenzschutz nach Kapitel 11 beantragt. Das Unternehmen verwies auf unrentable Bemühungen, ein vertikal integriertes Unternehmen zu werden, und Investitionen in zusätzliche Fahrzeuge während des Höhepunkts der Covid-19-Pandemie.

Das Unternehmen schuldet Gläubigern, zu denen Daimler, die TBK Bank und die Bank of America gehören, mindestens 325 Millionen Dollar, wie aus den Unterlagen hervorgeht.

Banc of America Leasing & Capital, ein auf die Finanzierung von Ausrüstungsgütern spezialisierter Zweig der Bank of America, erhob in einer separaten Einreichung den Vorwurf der "doppelten Verpfändung von Sicherheiten, unangemessener Buchführung und der Verpfändung fiktiver Ausrüstungsgegenstände als Sicherheiten" durch Kal Freight. Die Bank erklärte, sie halte die Vorwürfe für "glaubwürdig und schwerwiegend".

Die Anwälte von Kal Freight, Vanguard und Banc of America Leasing & Capital reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme. Die Anwälte von Daimler waren nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen.

Kal Freight wurde 2014 mit sechs Lkw gegründet und hat sich zu einem landesweit tätigen Unternehmen mit Lagerhäusern und Terminals in Kalifornien, Texas, New Jersey und Indiana sowie 800 Fahrern, mehr als 800 Lkw und über 2.200 Anhängern entwickelt.

Kontakt zu den Autorinnen: unternehmen.de@dowjones.com

