NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour mit einem Kursziel von 8 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Die Sportmarke sei in Nordamerika und der asiatisch-pezifischen Region aktuell im Resetmodus, schrieb Analyst Matthew Boss in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zu der Investorenveranstaltung des Konzerns und Aussagen des Managements. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet er mit einem Umsatzrückgang - dem leichten Plus der Markterwartungen will er sich nicht anschließen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 18:03 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 18:03 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US9043111072