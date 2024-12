HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 91,10 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner beschäftigte sich in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar mit den Auswirkungen der neuen Ziele für das Jahr 2027, die der Versicherungskonzern auf seinem Kapitalmarkttag vorgestellt hat. Diese implizierten, dass die Dividende Jahr für Jahr um 14 Prozent zulegt, um zu den für 2027 angepeilten 4 Euro zu gelangen. Dies sei eine vielversprechende Perspektive./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 18:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000TLX1005