Forscher der Norwegian University of Science and Technology haben einen Test entwickelt, der ein Growth Mindset nachweist. Was ist das? Und wofür ist das wichtig? Wer ein Growth Mindset besitzt, ist überzeugt von Fortschritt und Veränderung. Diese Menschen folgen nicht nur der Annahme, dass das Leben ein kontinuierlicher Lernprozess ist, sondern sie suchen regelrecht nach neuen Impulsen. Übersetzt heißt es so viel wie "Grundeinstellung zum Wachstum" ...

