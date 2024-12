Berlin (ots) -Das Kochen, Braten und Frittieren mit heißen Ölen und Fetten birgt erhebliche Brandgefahren. Ab 180 Grad Celsius kann sich Fett selbst entzünden. Fettspritzer oder feuchte Zutaten erhöhen die Gefahr. Bei einem Fettbrand gilt: Ruhe bewahren, Hitzequelle ausschalten und niemals Wasser verwenden. Der TÜV-Verband erklärt die Sicherheitsregeln.Ob knuspriger Gänsebraten oder selbstgemachte Weihnachtskrapfen - Weihnachten ist die Zeit der kulinarischen Genüsse. Doch ob Gebäck, Gemüse oder Fleisch: Die Zubereitung mit heißen Ölen und Fetten birgt Gefahren. "Wird Öl oder Fett über seinen Rauchpunkt hinaus erhitzt, kann es sich selbst entzünden und einen gefährlichen Brand auslösen", warnt Dr. Hermann Dinkler, Experte für Brand- und Explosionsschutz beim TÜV-Verband. "Viele reagieren bei einem solchen Fettbrand falsch und versuchen, das Feuer mit Wasser zu löschen. Dabei verschlimmert Wasser die Situation und führt zu einer explosionsartigen Ausbreitung des Feuers." Der TÜV-Verband gibt Tipps, wie Hobbyköch:innen Brandrisiken minimieren und den Festtagsschmaus sicher genießen können. Entscheidend sind gute Vorbereitung, Aufmerksamkeit und das Wissen, wie man im Notfall richtig reagiert.Gefährliche Hitze: Warum Fettbrände entstehenAb etwa 180 Grad Celsius beginnt Fett zu rauchen, ab 280 Grad Celsius kann es sich entzünden. "Fett sollte nie so stark erhitzt werden, dass es raucht", sagt Dinkler. "Eine zu hohe Temperatur ist nicht nur gefährlich, sondern oft auch unnötig und ungesund, weil Nährstoffe zerstört und Schadstoffe freigesetzt werden." Grundsätzlich gilt, dass Fett bei 160 bis 180 Grad Celsius heiß genug ist, um Speisen knusprig zu braten. Wer kein Thermometer zur Hand hat, kann die Temperatur auch mit einem Holzlöffel überprüfen: Wenn sich um den Löffelstiel kleine Bläschen bilden, ist das Fett im richtigen Temperaturbereich zum Frittieren.Aber auch bei Temperaturen unter 160 Grad Celsius kann es zu einem Fettbrand kommen. "Kleine Fettspritzer auf der Herdplatte oder in der Gasflamme können schnell zu einem Brand führen", sagt Dinkler. "Besonders gefährlich ist das bei der Zubereitung von großen Braten oder beim Frittieren." Das Bratgut sollte daher langsam und vorsichtig in das heiße Fett gegeben werden. Besonders vorsichtig sollten Köch:innen bei gefrorenen oder feuchten Zutaten sein: Das Wasser in den Lebensmitteln verdampft schlagartig im heißen Fett, der entstehende Wasserdampf zerstäubt das heiße Fett, das dann wie eine Stichflamme aus dem Topf oder der Pfanne schießt. Neben Fettbränden stellen auch heiße Fettspritzer eine Verletzungsgefahr dar. Sie können zu Hautverbrennungen führen.Fettbränden vorbeugen: So bleibt die Küche sicherFettbrände breiten sich schnell aus und erfordern eine gezielte Reaktion, um große Schäden und schwere Verbrennungen zu vermeiden. Bereits vor dem Kochen ist es wichtig, sich gut vorzubereiten und grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das größte Risiko entsteht, wenn der Herd unbeaufsichtigt bleibt oder im Brandfall unüberlegt gehandelt wird. "Ein geeigneter Deckel oder eine feuerfeste Decke sollte in der Nähe der Kochstelle zum Löschen bereitliegen", empfiehlt Dinkler. "Decken aus Wolle, Baumwolle oder gar Fleece sind zum Löschen nicht geeignet, sondern nur so genannte Löschdecken. Außerdem kann die Anschaffung eines Feuerlöschers der Brandklasse F sinnvoll sein, um Fettbrände effektiv zu bekämpfen."Fettbrände löschen: Richtig reagieren, wenn es brennt- Keine Panik: Bei einem Fettbrand ist es entscheidend, Ruhe zu bewahren- Hitzequelle ausschalten: Der erste Schritt, wenn die Speisen Feuer fangen.- Deckel verwenden: Sauerstoffzufuhr unterbrechen, indem man den brennenden Topf mit einem passgenauen Deckel oder einer Feuerlöschdecke abdeckt. Achtung, dass Hände oder Arme dabei nicht verbrannt werden!- Kein Wasser verwenden: Fettbrände niemals mit Wasser löschen! Wasser führt zu einer Fettexplosion, die die Situation gefährlicher macht.- Notruf wählen: Wenn der Brand außer Kontrolle gerät, zögern Sie nicht, die Feuerwehr unter 112 zu rufen.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.