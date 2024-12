Trommelwirbel bei Meta: Der Techriese hat am Donnerstag die Einführung eines neuen KI-Modells bekanntgeben. Mit "Meta Motivo" sollen digitale Avatare so realistisch wie nie zuvor wirken und menschlichen Bewegungen nahezu lebensecht nachahmen. Daneben gab es noch eine weitere spannende Ankündigung.Was kann das neue KI-Tool? Meta Motivo behebt häufige Herausforderungen in der Körperkontrolle digitaler Avatare und sorgt dafür, dass diese deutlich menschenähnlicher und realistischer wirken. Zudem präsentierte ...

