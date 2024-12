Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Leitzinssenkung der EZB und die Aussicht darauf, dass die Geldpolitik in Abhängigkeit der Datenlage weiter schrittweise gelockert werden kann, war zu erwarten und hat an den Finanzmärkten zunächst keine tiefen Spuren hinterlassen, so die Analysten der Helaba.Der Euro und der Aktienmarkt hätten sich wenig bewegt, am deutschen Rentenmarkt habe sich im späteren Verlauf aber eine schwächere Tendenz durchgesetzt, wobei kurze Laufzeiten noch etwas besser abgeschnitten hätten als längere. Entsprechend sei die Bundkurve tendenziell steiler geworden und die Renditedifferenz zwischen 10- und 2-jährigen Bundesanleihen sei in den letzten Tagen um etwa 10 Basispunkte auf zuletzt 18 Basispunkte angestiegen. ...

