Agnico Eagle Mines Ltd. und O3 Mining Inc. gaben gestern bekannt, dass sie eine Vereinbarung geschlossen haben. In deren Rahmen wird Agnico Eagle alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von O3 Mining zu 1,67 Dollar je Aktie erwerben. Dies stellt ein Angebot von etwa 204 Millionen Dollar auf verwässertet Basis dar.Der wichtigste Vermögenswert von O3 Mining ist das zu 100% unternehmenseigene Grundstück Marban Alliance in der Nähe von Val d'Or in der Region Abitibi in Québec, das an den Komplex Canadian Malartic von Agnico Eagle angrenzt. Das Grundstück Marban Alliance umfasst die Lagerstätte Marban, bei der es sich um ein fortgeschrittenes Explorationsprojekt handelt, das einen Tagebaubetrieb ähnlich dem Barnat-Tagebaubetrieb von Agnico Eagle ermöglichen könnte.Agnico Eagle beabsichtigt, über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Agnico Eagle Abitibi Acquisition Corp., das Angebot durch die Versendung eines Rundschreibens zum Übernahmeangebot an die Aktionäre von O3 Mining am oder um den 19. Dezember 2024 formell einzuleiten, und das Rundschreiben der Direktoren von O3 Mining wird voraussichtlich ebenfalls an diesem Datum an die Aktionäre von O3 Mining versandt. Das Angebot wird für mindestens 35 Tage nach dem Datum des Beginns zur Annahme offen sein. Dementsprechend wird das Angebot bis zum 23. Januar 2025 zur Annahme offen sein.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de