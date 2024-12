Köln (ots) -Der WDR setzt die Menschen in NRW, ihre Sorgen und Wünsche vor der kommenden Bundestagswahl in den Mittelpunkt. In der Online-Publikumsaktion "Deutschland, wo brennt's" fragt der WDR Newsroom: Was sind die persönlichen Brennpunkte? Welche Themen sind für die Leute wahlentscheidend?Der WDR Newsroom plant im Vorfeld der Bundestagswahl eine besondere Publikumsaktion: Bei "Deutschland, wo brennt's" will der WDR erfahren, welche Themen die Menschen in NRW vor der Wahl besonders beschäftigen, was ihre persönlichen Brennpunkte und damit auch wahlentscheidenden Themen sind.Am 13. Dezember 2025 um 6:30 Uhr startet dazu eine qualitative (nicht repräsentative) Online-Befragung, um die Probleme und Ideen der Menschen in NRW vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 zu erfahren. Anstatt einfach die Wahlprogramme der Parteien vorzustellen, setzt der WDR auf die Themen, die die Menschen wirklich bewegen. Die Ergebnisse gibt es noch vor der Bundestagswahl auf der zugehörigen Website, im WDR Fernsehen, im Radio, in der App WDR aktuell und auf Social Media. So will der WDR die Menschen zum Mittelpunkt des Wahlkampfs machen.Zur Umfrage geht es hier: https://data.wdr.de/ddj/deutschland-wo-brennts/Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5929832