Emittent / Herausgeber: DENIZBANK AG / Schlagwort(e): Studie

DenizBank AG vom Börsianer Magazin als beste Direktbank Österreichs ausgezeichnet



13.12.2024 / 10:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DenizBank AG belegt Platz 1 im Direktbank-Ranking des Börsianer Magazins in Österreich

Im Gesamtranking liegt die Bank im oberen Drittel aller Banken in Österreich

Die DenizBank AG ist im renommierten Börsianer Ranking 2024 als beste Direktbank Österreichs ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung unterstreicht das Engagement der DenizBank AG für exzellenten Kundenservice und innovative Banklösungen.



Das Börsianer-Magazin hat anhand eines von der Wirtschaftsprüfungsagentur BDO Austria entwickelten umfangreichen Scoring-Modells 186 Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften, Pensions- und Vorsorgekassen sowie die Aktiengesellschaften des ATX-Prime streng bewertet. Die Ergebnisse spiegeln eine objektive Bewertung der österreichischen Finanzbranche wider und heben die besten Unternehmen nach qualitativen und quantitativen Kriterien hervor.



Finanzielle Basis der Bank

"Die Auszeichnung der DenizBank AG als führende Direktbank Österreichs durch das Börsianer Magazin ist eine Bestätigung für die harte Arbeit und das Engagement unserer Mitarbeiter:innen, die mit ihrem außergewöhnlichen Einsatz zu unserem Erfolg beigetragen haben", betont Hayri Cansever, CEO der DenizBank AG.



Neben dem Award für den 1. Platz beim Direktbank-Ranking hat die DenizBank AG im Laufe des Jahres auch bedeutende Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation gemacht. Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Kund:innen modernste digitale Banklösungen zu bieten und gleichzeitig Bankpraktiken zu gewährleisten, die mit Nachhaltigkeit in Einklang stehen.



Im Jahr 2023 erzielte die DenizBank AG ein ausgezeichnetes Betriebsergebnis von 154,24 Millionen Euro bei einer Bilanzsumme von 5,64 Milliarden Euro, was die solide finanzielle Basis der Bank unterstreicht.



"Wir bedanken uns herzlich bei unserem engagierten Team für ihren unermüdlichen Einsatz und bei unseren Kund:innen für ihr Vertrauen. Diese Auszeichnung bestärkt uns weiterhin herausragende Bankdienstleistungen anzubieten, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kund:innen zugeschnitten sind", so Cansever abschließend.



Zusammenfassung des Studiendesigns

Das Börsianer-Ranking bewertet Finanzinstitute anhand eines umfassenden Drei-Säulen-Scoring-Modells, das von BDO Austria entwickelt wurde. Diese strenge Bewertung umfasst Peer-Group-Evaluierungen, relative und absolute Performance-Kennzahlen sowie redaktionelle Bewertungen auf Basis detaillierter Fragebögen. Die Studie umfasst 186 Finanzunternehmen, darunter Banken, Versicherungen und Pensionskassen, und gewährleistet ein objektives Ranking der besten Finanzunternehmen in Österreich.



Über die DenizBank AG

Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.



Über Börsianer Magazin

Der Börsianer ist ein führendes Finanzmagazin mit Sitz in Wien, das sich auf den österreichischen Kapitalmarkt konzentriert. Es richtet sich an die Top-Entscheider:innen des Finanzsektors, darunter Führungskräfte von Banken, Versicherungen und Pensionskassen.





Rechtlicher Hinweis:

Das ist eine Marketingmitteilung, die zu unverbindlichen Informationszwecken erstellt wurde. Sie ist keine Finanzanalyse und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Empfehlung beziehungsweise eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, Veranlagungen oder sonstigen Bankdienstleistungen dar. Diese Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstumente und Veranlagungen teilweise erhebliche Risiken bergen. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anleger:innen und Kund:innen, etwa hinsichtlich Ertrag, finanzieller oder steuerlicher Situation, Risikobereitschaft oder individueller Geeignetheit von Bankdienstleistungen. Diese Information wurde von der DenizBank AG sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie wurde jedoch nicht von unabhängiger dritter Seite geprüft und verifiziert; es wird daher keine Garantie in Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der enthaltenen Informationen und Meinungen abgegeben. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



DenizBank AG_Firmenzentrale (c) DenizBank AG







Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.