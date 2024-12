EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Zulassungsantrag/Markteinführung

Eckert & Ziegler beantragt Zulassung von GalliaPharm® bei der japanischen Gesundheitsbehörde MHLW



Berlin, 13. Dezember 2024. Die Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH (Eckert & Ziegler), ein führender Anbieter von Isotopentechnologie für die Nuklearmedizin und radiopharmazeutische Anwendungen, gibt die Einreichung ihres GalliaPharm® 68Ge/68Ga Radionuklid-Generators zur Zulassung in Japan bekannt. Dieser Schritt ebnet den Weg für einen breiteren Zugang zu modernsten Diagnoseverfahren wie 68Ga-PSMA-11 in Japan. Novartis Pharma K.K. wird für die Fachinformationen sowie den Vertrieb von GalliaPharm® in Japan zuständig sein.



GalliaPharm® wird als hochwertiger GMP-Generator für Gallium-68 weltweit eingesetzt und unterstützt die Herstellung von Radiopharmazeutika für die Positronen-Emissions-Tomografie (PET), insbesondere in der Onkologie, wie bei der Diagnose von Prostatakrebs durch PSMA-Bildgebung. Eine Zulassung in Japan würde dem lokalen Gesundheitswesen ein zuverlässiges und leicht zugängliches Werkzeug zur Markierung von Gallium-68-Radiopharmazeutika zur Verfügung stellen, das neue Präzision in der diagnostischen Bildgebung bietet und die Früherkennung von Krankheiten sowie Patientenergebnisse verbessern kann.



"Dieser Schritt mit der MHLW ist für uns von entscheidender Bedeutung", erklärte Dr. Deljana Werner, Leiterin Qualitätssicherung und Zulassungswesen des Medical Segments von Eckert & Ziegler SE. "Als Unternehmen, das sich der globalen Weiterentwicklung der Nuklearmedizin verschrieben hat, sehen wir den Markteintritt von GalliaPharm® in Japan als eine bedeutende Chance, medizinische Fachkräfte bei der Verbesserung der Patientenversorgung durch präzise und innovative Bildgebungslösungen zu unterstützen."



Mit dem Antrag auf Zulassung in Japan bekräftigt Eckert & Ziegler sein Engagement, den spezifischen Bedürfnissen vielfältiger Gesundheitsmärkte gerecht zu werden, und seine Innovationen an lokale Fortschritte in der Nuklearmedizin anzupassen. Dieser Schritt unterstreicht nicht nur die Verpflichtung des Unternehmens, fortschrittliche Radioisotope für medizinische Anwendungen weltweit bereitzustellen, sondern stärkt auch seine Position als vertrauenswürdiger Partner in der Wachstumsbranche Radiopharmazie.



Über Eckert & Ziegler SE

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.de / karolin.riehle@ezag.de

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de



