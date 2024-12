Leipzig (ots) -Eine Woche lang sendet "MDR um 4" live von Einrichtungen und Institutionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die Menschen gerade in der Vorweihnachtszeit unterstützen. Reporterin Judith Heinze reist mit dem Strickmobil an, reich bestückt mit liebevollen Kreationen der Zuschauerinnen und Zuschauer.Seit mehr als zwei Jahrzehnten stricken und häkeln tausende "MDR um 4"-Fans für den guten Zweck. Mehr als eine Viertelmillion Strickteile sind in dieser Zeit in dankbare Hände verteilt worden - ob in Tafeln oder Kinderheimen, in Hospizen, Geflüchteten- oder Obdachlosenunterkünften. Auch in diesem Jahr stapeln sich bereits seit August die Pakete mit Selbstgestricktem auf den Redaktionsfluren. Warme Pullover, Socken und Handschuhe, lustige Kuscheltiere, flauschige Decken und niedliche Babysachen erwärmen schon beim Auspacken viele Herzen.Judith Heinze, seit Jahren Gesicht und redaktioneller Anker der Aktion: "Wir sind jedes Mal aufs Neue verblüfft und begeistert, wieviel Herzblut, Zeit und Kreativität unsere Zuschauerinnen und Zuschauer investieren, um anderen etwas Gutes zu tun. Für mich ist es immer der Höhepunkt des Jahres, die Sachen verteilen zu dürfen. Die Freude und Dankbarkeit sind jedes Mal riesengroß."Strickmobil erstmals "LIVE VOR ORT"Anders als in den Vorjahren wird die MDR-Strickpatin in diesem Jahr live mit dem Strickmobil unterwegs sein. Durch die Live-Schalten soll der Dialog mit den Menschen vor Ort noch intensiver und unmittelbarer werden."Genau diese Nähe zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern war schon immer die Stärke von MDR um 4", sagt Annette Just, Redaktionsleiterin Tagesmagazine und Dialog. "Das möchten wir weiter ausbauen, und die Strickaktion eignet sich dafür hervorragend. Sie bringt Menschen in der Vorweihnachtszeit ganz nah zusammen. In einer Zeit, in der Gemeinsinn und Zusammenhalt von so manchem in Frage gestellt werden, beweist unser Publikum, dass Solidarität und Hilfsbereitschaft in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen großgeschrieben werden."Hier macht das Strickmobil Station:16.12. Zeitz (Tafel e.V.)17.12. Neinstedt bei Thale (Rollende Kleiderkammer, Evangelische Stiftung)18.12. Arnstadt (verschiedene Einrichtungen des Marienstift)19.12. Chemnitz (Heilsarmee)20.12. Erfurt (verschiedene gemeinnützige Vereine kommen auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt zusammen)Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5929846