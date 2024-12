Das Power-Duo der Rohstoffe! Ihr Schlüssel zum Mega-Boom und enormen Investmentchancen!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Zentralbanken kaufen Gold, als gäbe es kein Morgen!

Quelle: Goldman

Im Oktober haben die Zentralbanken so viel Gold wie das ganze Jahr noch nicht zugekauft.

Um rund 60 Tonnen haben die Zentralbanken ihre Goldreserven im Oktober vermehrt. Besonders eifrig waren Indien, Polen und die Türkei. Insgesamt haben die Notenbanken im dritten Quartal 2024 rund 694 Tonnen Gold zugekauft. Das ist ähnlich viel wie im Rekord-Jahr 2022.

Hohe Goldpreise haben scheinbar in den vergangenen Monaten einige Käufer abgehalten, jedoch spricht die Erholung im Oktober für das starke Interesse der Zentralbanken weiter Gold anzuhäufen. Denn für sie steht Gold für die Diversifizierung von Risiken. Diversifizierung und Werterhalt sollten - angesichts trüber Wirtschaftsaussichten und einer brandgefährlichen geopolitischen Lage - auch für Privatanleger höchste Priorität genießen!

Gold als TOP-Investment in 2024

Quelle: Gold.de

Der Goldpreis hat sich in 2024 bisher so gut entwickelt wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Starke Käufe von Zentralbanken und Anlegern haben den Goldpreis nach oben getrieben. Wie es weitergeht, hängt stark mit der Entwicklung der Weltwirtschaft zusammen, damit auch was der neue US-Präsident für Entscheidungen trifft. Kaufen die Zentralbanken auch im neuen Jahr eifrig Gold, womit allgemein gerechnet wird, wäre das schon mal positiv. Krisenherde, mehr Volatilität und deutlich niedrigere Zinsen würden ebenso positiv auf den Preis des Edelmetalls wirken. Für das World Gold Council sind die Aussichten insgesamt positiv.

Anleger, die von dieser Entwicklung profitieren möchten, informieren sich jetzt mit dem Edelmetallreport der Swiss Resource Capital AG über dieses spannende Anlagefeld.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

