FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro von 15 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie Analyst Mengxian Sun in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung schrieb, sei das vergangene Jahr für den Online-Broker ein "erfolgreiches Übergangsjahr" gewesen, geprägt von einem starken zugrunde liegenden Geschäftswachstum, behobenen regulatorischen Schwachstellen und Umstrukturierungen im Management. Der Fokus verlagere sich nun auf das Jahr 2025./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2024 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000FTG1111