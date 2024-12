Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt sich am Handelstag in robuster Verfassung und verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 0,6 Prozent auf 29,97 EUR im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich einen Höchststand von 30,04 EUR, was die anhaltende positive Dynamik unterstreicht. Besonders erfreulich für Anleger ist die Dividendenprognose für das laufende Jahr, die mit 0,890 EUR je Aktie deutlich über der Vorjahresausschüttung von 0,770 EUR liegt. Die Analysten zeigen sich optimistisch und setzen das mittlere Kursziel bei 36,36 EUR an.

Quartalsergebnisse überzeugen

Die jüngsten Geschäftszahlen des Telekommunikationskonzerns können sich sehen lassen. Im vergangenen Quartal konnte ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erzielt werden, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,39 EUR darstellt. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg um 3,43 Prozent auf 28,50 Milliarden EUR. Diese Entwicklung spiegelt die erfolgreiche Geschäftsstrategie des Unternehmens wider.

