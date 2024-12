OpenAI hat eine besondere Stimme für ChatGPT veröffentlicht. Über den Sprachmodus könnt ihr jetzt mit dem Weihnachtsmann plaudern. Wie das funktioniert und was ihr dabei beachten müsst, erfahrt ihr hier. Im Rahmen der "12 Days of OpenAI" kündigt das KI-Unternehmen in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Neuerungen für die eigenen Produkte an. Zuletzt hat OpenAI sogar das KI-Modell Sora für Nutzer:innen freigegeben. Jetzt folgt eine Neuerung für ChatGPT, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...