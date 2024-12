Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern haben wir an dieser Stelle berichtet, dass ein größerer Senkungsschritt in der Schweiz nicht auszuschließen sei, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Und tatsächlich sei es dann auch so gekommen: Die Schweizerische Notenbank SNB habe den Leitzins von 1% auf 0,5% gesenkt. Der Preisdruck in der Schweiz sei gering; die Inflation habe zuletzt bei 0,7% gelegen. Das schleppende Wirtschaftswachstum im Euroraum wirke sich negativ auf die Exporte aus - freie Produktionskapazitäten seien die Folge. ...

