DJ Habeck will Steuersenkung für Investitionen

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich für eine Steuersenkung für Unternehmen über eine Investitionsprämie ausgesprochen, um so die Investitionen in Deutschland wieder anzuregen. Eine generelle Senkung der Unternehmenssteuersätze lehnte er hingegen ab. Vielmehr will er mit einer steuerlichen Gutschrift für Investitionen in Höhe von 10 Prozent zusätzlich zu den normalen Abschreibungsmöglichkeiten Anreize setzen. Habeck rief auf einer Konferenz in Berlin außerdem dazu auf, dass trotz der Kritik an dem Kraftwerksgesetz aus seinem Haus im kommenden Jahr eine Auktion für den Bau zweier neuer Gaskraftwerke ermöglicht werden solle, um für eine stabile Energieversorgung zu sorgen.

Mit Blick auf die Investitionsausgaben in Deutschland betonte er, dass diese aktuell zu niedrig seien für die Transformation, die das Land benötige.

"Um kurzfristig aus dieser Krise 'rauszukommen, müssen wir dafür sorgen, dass wieder investiert wird in Deutschland und in Europa", sagte er auf dem Handelsblatt Industrie-Gipfel. Man müsse gar nicht mehr Vorgaben machen, dass nur bestimmte Sektoren für Investitionen besonders geeignet seien, denn jede Investition stelle inzwischen einen Effizienzgewinn dar.

Diese Ausgaben seien nötig, "um erst mal wieder für die nächsten fünf Jahre lang das Land auf Investitionskurs und damit auf Innovationskurs zu bringen", so der Minister.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2024 04:21 ET (09:21 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.