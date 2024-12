EQS-Media / 13.12.2024 / 10:51 CET/CEST

München, den 13. Dezember 2024 In verschiedenen Presseartikeln wurde seit gestern über die Festnahme eines "Managing Partner" der One Square Advisors berichtet. Wir haben die Festnahme von Frank Günther, des zweiten Geschäftsführers und Gesellschafters der One Square Gruppe, mit Entsetzen zur Kenntnis nehmen müssen. Als Geschäftsführer der One Square nehme ich grundsätzlich zu laufenden Verfahren keine Stellung. Im Übrigen gilt: Wir sind überzeugt, daß sich die Vorwürfe gegen Herrn Günther als haltlos erweisen werden. One Square ist die größte deutsche unabhängige Finanzrestrukturierungsberatung mit einer Mannschaft von nahezu 30 Mitarbeitern einschließlich eines am Markt erfolgreichen Führungsteams in 5 Standorten und drei Ländern. Gerade jüngst sind wir in großen und bekannten Verfahren im Immobilienbereich und StaRuG involviert und vertreten Kunden im englischen High Court. Wir stehen für Innovation, Qualität und 100%-igem Commitment zu unseren Kunden, für die unsere Redlichkeit und Integrität immer außer Frage stand. Zahlreiche unserer Kunden haben sich in den vergangenen 24h bei meinem Führungsteam und mir persönlich gemeldet, um Solidarität zu bekunden und Unterstützung anzubieten. Dafür sind wir außerordentlich dankbar. Eine Beeinträchtigung des Geschäftes haben wir nicht gesehen noch befürchte ich sie deshalb jetzt. Dipl.-Ing. Wolf Waschkuhn M.Sc. Geschäftsführer One Square Advisors GmbH

Emittent/Herausgeber: One Square Advisors GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.