DJ VCI: Nur die Hälfte der Chemiefirmen erwartet 2025 Nachfrageerholung

DOW JONES--Die erhoffte Nachfrageerholung in der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland dürfte auch im kommenden Jahr ausbleiben. In einer Umfrage des Branchenverbandes VCI rechnet die Hälfte der befragten Mitgliedsunternehmen frühestens 2026 damit, wie dieser jetzt in Frankfurt mitteilte. Die andere "zuversichtlichere" Hälfte erwarte einen Aufwärtstrend dagegen ab Sommer oder Herbst. Im Chemiegeschäft dürfte die Produktion stagnieren, in der Pharmabranche sei ein geringes Produktionsplus von 0,5 Prozent zu erwarten, hieß es weiter. Den Umsatz sieht der Branchenverband 2025 wegen hoher Erzeugerpreise und niedrigem Auftragsbestand auf dem Niveau dieses Jahres "erlahmen", die Branchenpreise könnten leicht (0,5 Prozent) sinken.

Im zu Ende gehenden Jahr haben sich die Parameter unterdessen so entwickelt, wie bei Veröffentlichung der Drittquartalszahlen vor einem Monat vorhergesagt. Die Produktion verzeichnete ein Plus von 2 Prozent, wobei vor allem chemische Grundstoffe mit 8 Prozent zulegten, deren Erzeugung in den Vorjahren insgesamt um ein Viertel zurückgefahren worden war. Rückläufig (minus 2 Prozent) war die Produktion in der Spezialchemie und in der Pharmaindustrie (minus 1,5 Prozent), wo Lieferkettenprobleme, Kapazitätsengpässe und hohe Kosten belasteten.

Beim Umsatz verzeichneten Chemie und Pharma wie erwartet ein Minus von 2 Prozent auf 221 Milliarden Euro. Im Schnitt waren Chemikalien 2,5 Prozent günstiger als im Vorjahr. "Es ist eine trübe Bestandsaufnahme", kommentierte VCI-Präsident Markus Steilemann die Zahlen. "Der einzige Lichtblick ist, dass sich die rasante Talfahrt der letzten beiden Jahre nicht weiter fortgesetzt hat."

Die schwache Auftragslage führte dazu, dass die Produktionsanlagen 2024 hierzulande im Schnitt nur zu 75 Prozent ausgelastet waren. Zum vierten Jahr in Folge sei damit der nötige Grundwert für einen rentablen Betrieb nicht erreicht worden. Erste Anlagen seien deshalb in den vergangenen Monaten bereits dauerhaft geschlossen worden. Der VCI rechnet mit weiteren Stilllegungen.

