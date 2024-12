Neckarsulm (ots) -Sie ist mittlerweile in aller Munde: Die Dubai Schokolade, eine Schokolade mit einer Füllung aus Pistaziencreme und Engelshaar, ist in Deutschland der Trend, den die Kunden ab sofort auch bei Kaufland erhalten. Der Lebensmittelhändler bietet ab Dienstag, 17. Dezember, mit der hochwertigen Knafeh Chocolate Pistachio von Kikis Kitchen die beliebte Schokolade bundesweit an. Darüber hinaus hat Kaufland mit einem Drink nicht nur ein weiteres Produkt in dieser Geschmacksrichtung, sondern mit Pistaziencreme, Engelshaar und Sesammus künftig auch Artikel im Angebot, die man für die Eigenproduktion der Dubai Schokolade benötigt. Vor Weihnachten wird Kaufland zudem eine weitere günstige Dubai-Schokolade eines anderen Herstellers in den Filialen anbieten."Die Dubai Schokolade ist das wichtigste Trendprodukt des Winters, das in einem umfangreichen Sortiment wie dem von Kaufland natürlich nicht fehlen darf. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und bieten allen Fans das Rundumsorglospaket an, indem sie nicht nur aus verschiedenen Produkten wählen, sondern mit den essenziellen Zutaten sogar selbst kreativ werden können", sagt Lukas Scherzinger, Einkauf Süßwaren bei Kaufland.Die Knafeh Chocolate Pistachio von Kikis Kitchen zeichnet sich durch sehr hochwertige Zutaten wie Edel-Vollmilchschokolade und der Kikis Cream Pistachio aus, die mit 35 Prozent einen sehr hohe Pistazienanteil hat. Die Kadayiffäden, auch Engelshaar genannt, geben der Schokolade einen feinen Crunch und Sesammus verleiht ihr den einzigartigen orientalischen Geschmack. Kiki Aweimer alias Kikis Kitchen war, inspiriert von einer Dubai-Reise, eine der ersten Anbieterinnen der besonderen Schokolade in Deutschland. Mit 715.000 Followern auf YouTube sowie 580.000 auf Instagram ist Kikis Kitchen eine der größten und beliebtesten Food-Influencerinnen Deutschlands. Für die Online-Kanäle von Kaufland kreiert sie regelmäßig neue Back- und auch angesagte Trendrezepte, die mit ihrer Schritt-für-Schritt-Anleitung auch Anfängern sicher gelingen.Kaufland begleitet die Einführung von Kikis Knafeh Chocolate Pistachio mit einem Online-Spot auf seinen Social Media Kanälen. Dabei wird das neue Produkt bei Kaufland humorvoll im Stil einer wichtigen Nachrichtensendung inszeniert. Ein enthusiastischer Reporter ist bei Kiki in der Studioküche und erklärt unterhaltsam, warum diese Schokolade so besonders ist - und warum sie exklusiv bei Kaufland erhältlich ist, ohne, dass man dafür extra nach Dubai fliegen muss.Bei Kaufland kommen Fans der besonderen Schokolade ab sofort in jeder Hinsicht auf ihre Kosten. So hat der Lebensmittelhändler ab dem 19. Dezember mit dem Fresh-Pistachio Drink "Dubai Edition" auch ein Erfrischungsgetränk mit Kohlensäure und Pistaziengeschmack im Angebot. Ein exklusives Rezept unter www.kaufland.de/dubai-schokolade, das auch zu Hause garantiert gelingt, bietet Kaufland dazu online an.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5929957