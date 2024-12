XRP News: Erst Korrektur, dann 4 $! Behält der Experte Recht?

In einem unaufgeregten Gesamtmarkt wenden sich Anleger heute temporär von XRP ab. Gewinnmitnahmen nach einem starken Monat treffen auf XRP. Dennoch bleibt XRP die viertwertvollste Kryptowährung der Welt, fiel zuletzt aber hinter den führenden Stablecoin Tether (USDT) zurück. Nichtsdestotrotz bleiben Anleger bullisch für XRP, übergeordnet dominieren aktuell positive Prognosen für Ripple in 2025 und darüber hinaus. Doch wie kommt jetzt ein führender technischer Analyst auf ein zeitnahes Kursziel von 4 US-Dollar?

XRP Prognose: Bullenflagge! Jetzt auf 4 $?

Der Krypto-Experte Ali Martinez analysiert in seinem neuen Beitrag auf X, dass XRP derzeit eine vielversprechende bullische Formation zeige: die sogenannte Bullenflagge. Diese technische Formation entsteht, wenn ein starker Kursanstieg (Flaggenmast) von einer kurzen Konsolidierung oder Abwärtsbewegung (Flagge) begleitet wird, die typischerweise in einem engen Bereich stattfindet. Eine solche Struktur wird oft als Fortsetzungsmuster interpretiert, sodass nach der Konsolidierung ein erneuter Kursanstieg wahrscheinlich sei. Genau dieses Setup entsteht aktuell bei XRP, wie der folgende X-Beitrag zeigt.

$XRP appears to be forming a bull flag! Still, the TD Sequential recently presented a sell signal on the 4-hour chart, which leads me to believe XRP may see a brief correction before a breakout above $2.46 that could send the price to $4! pic.twitter.com/L8zwMYT1Rb - Ali (@ali_charts) December 12, 2024

Gleichzeitig weist Martinez jedoch auf ein potenzielles Risiko hin. Der TD Sequential Indikator, bekannt für seine Genauigkeit bei der Identifikation von Wendepunkten, hat auf dem 4-Stunden-Chart ein Verkaufssignal generiert. Dies deutet darauf hin, dass XRP vor einem bevorstehenden Ausbruch möglicherweise eine kurzfristige Korrektur erleben könnte.

Sollte XRP die Konsolidierungsphase erfolgreich abschließen und das Widerstandsniveau bei 2,46 US-Dollar überwinden, erwartet Martinez einen deutlichen Preisanstieg. So behalten Trader dieses Kurslevel für einen bullischen Ausbruch im Blick. In diesem Szenario könnte XRP bis auf 4 US-Dollar steigen.

Ripple Alternative: Crypto All-Stars über 15 Mio. $ - bullische Prognose für STARS

Crypto All-Stars setzt derweil einen neuen Fokus im Bereich der Staking-Projekte, indem es die Attraktivität von Meme-Coins mit den Vorteilen von Staking kombiniert. Mit dem STARS Token, der eine Rendite von bis zu 177 Prozent APY bietet, adressiert das Projekt sowohl spekulative als auch langfristig orientierte Anleger. Dieser innovative Ansatz hat das Interesse der Krypto-Community geweckt und den Presale des Tokens bereits über die Marke von 15 Millionen US-Dollar hinausgetrieben.

Die Krypto-Trends 2024 werden wieder einmal auch von Staking und Meme-Coins geprägt. Während Staking eine stetige Einnahmequelle ermöglicht, bieten Meme-Coins potenziell hohe Kursgewinne, basierend auf spekulativen Bewegungen. Crypto All-Stars vereint diese beiden Welten, indem es eine Plattform schafft, die Hype mit praktischen Anwendungsfällen verbinden soll. Das Ziel ist ein nachhaltiges Ökosystem, das sowohl von erfahrenen Investoren als auch von Neueinsteigern genutzt werden kann.

Ein zentrales Merkmal des Projekts ist der sogenannte MemeVault. Dieser ERC-1155-basierte Service ermöglicht es Nutzern, verschiedene Meme-Coins wie Shiba Inu, Floki und Bonk an einem Ort zu bündeln und effizient zu staken. Diese zentrale Lösung eliminiert die Notwendigkeit, mehrere Wallets oder Plattformen zu verwenden. Nutzer werden mit STARS-Tokens belohnt, die sie wiederum reinvestieren können, um weitere Erträge zu erzielen. Das System wurde so konzipiert, dass es sowohl intuitiv als auch zugänglich ist, wodurch typische Barrieren in der fragmentierten Blockchain-Landschaft beseitigt werden.

Ein weiterer Vorteil von Crypto All-Stars liegt in der Blockchain-übergreifenden Kompatibilität. Die Plattform unterstützt Netzwerke wie Ethereum, Solana und Binance Smart Chain und plant, ihr Angebot kontinuierlich um weitere Projekte zu erweitern. Bereits zum Start werden elf Meme-Coins in den MemeVault integriert, was die Vielfalt und den Nutzen für Anleger erhöht.

Der Presale des STARS-Tokens bietet eine attraktive Gelegenheit für frühe Investoren. Neben Kryptowährungen wie Ethereum und Binance Coin können auch Meme-Coins wie Dogecoin und Pepe als Zahlungsmittel verwendet werden. Ergänzt wird das Angebot durch ein benutzerfreundliches Widget, das Transaktionen per Kreditkarte ermöglicht. Da der Presale bald endet, bietet sich nur noch ein begrenztes Zeitfenster, um STARS zu den günstigsten Konditionen zu erwerben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.