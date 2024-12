LONDON--(BUSINESS WIRE)--Computershare Limited (ASX: CPU) hat bekannt gegeben, dass es sich bereit erklärt hat, ingage IR Limited zu übernehmen.

ingage bietet Software für Investor Relations und Engagement an, um börsennotierten Unternehmen auf der ganzen Welt beim Aufbau und der Verwaltung ihrer Investor-Relations-Funktion zu helfen.

Das Unternehmen hat Kunden in 15 Ländern weltweit und wurde 2023 und 2024 in die FT1000-Rangliste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas aufgenommen.

Fiona Chalmers, globale Leiterin der Abteilung Emittenten-Dienstleistungen bei Computershare, sagte: "Die Verbindung zu den Aktionären gewinnt für unsere Kunden zunehmend an strategischer Bedeutung, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen in einer sich schnell verändernden Landschaft eine erstklassige Investor-Relations-Funktion aufrechterhalten."

"Die Übernahme von ingage ist ein wichtiger Schritt für das Wachstum und die Weiterentwicklung unseres Dienstleistungsangebots für börsennotierte Unternehmen, einschließlich einer besseren Unterstützung der Investor-Relations-Teams und der Zusammenarbeit mit ihren Aktionärsregistern."

"Durch die Übernahme bleibt Computershare an der Spitze der datenbasierten Dienstleistungen, die Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit Aktionären unterstützen, um ihnen zum strategischen Erfolg zu verhelfen."

Michael Hufton, Gründer und Geschäftsführer von ingage, sagte: "Das Team und die Dienstleistungen, die wir bei ingage anbieten, ergänzen das Angebot von Computershare sehr gut, und wir freuen uns sehr, der Computershare-Gruppe beizutreten."

"Als Teil von Computershare können wir auf unseren branchenführenden IR-Lösungen aufbauen, weiter in das Team investieren und die Produktentwicklung für unsere Kunden beschleunigen."

Das Team von Ingage hat seinen Sitz in London und Wroclaw in Polen, und Computershare geht davon aus, dass alle Mitarbeiter im Rahmen der Transaktion wechseln werden.

Die Parteien gehen davon aus, dass die Übernahme bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, und werden zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang des Geschäfts und der Mitarbeiter zu gewährleisten.

Über Computershare Limited (CPU)

Computershare (ASX: CPU) ist ein globaler Marktführer in den Bereichen Transferagenturen und Aktienregistrierung, Mitarbeiterbeteiligungspläne, Stimmrechtsvertretung und Stakeholder-Kommunikation. Wir sind auch auf Unternehmenstreuhandgesellschaften, Hypothekenverwaltung und eine Reihe anderer diversifizierter Finanz- und Governance-Dienstleistungen spezialisiert.

Das 1978 gegründete Unternehmen Computershare ist für seine Expertise in den Bereichen Datenverwaltung mit hoher Integrität, Transaktionsverarbeitung und -abstimmung in großem Umfang, Zahlungen und Stakeholder-Engagement bekannt. Viele der weltweit führenden Organisationen nutzen uns, um die Beziehungen zu ihren Investoren, Mitarbeitern, Gläubigern und Kunden zu optimieren und deren Wert zu maximieren.

Computershare ist auf allen wichtigen Finanzmärkten vertreten und beschäftigt weltweit über 12.000 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.computershare.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

