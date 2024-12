EQS Newswire / 13.12.2024 / 11:44 CET/CEST

PHU QUOC, VIETNAM - Media OutReach Newswire - 13. Dezember 2024 - Phu Quoc, das über ein umfassendes Tourismus-Ökosystem verfügt, wurde von der renommierten Marke Rixos als erste Feriendestination für ihr Konzept von "All Inclusive"-Luxusresorts in Südostasien ausgewählt. Durch diesen Meilenstein positioniert sich Pearl Island als vielversprechendes Reiseziel für anspruchsvolle Gäste.



An 365 Tagen im Jahr können künstlerische Darbietungen und Feuerwerke der Extraklasse im Sun Paradise Land in Phu Quoc bestaunt werden.

Besucher finden einfach alles auf Phu Quoc



Die Sun Group hat am 5. Dezember eine Vereinbarung mit Accor & Ennismore, einer weltweit führenden Hotelmanagementgruppe, unterzeichnet, um die für All inclusive-Luxusresorts weltbekannte Marke Rixos auch auf Hon Thom island, Phu Quoc anzusiedeln. Dies ist die erste Urlaubsdestination von Rixos in Südostasien.



Rixos führt einen revolutionären Standard und ein revolutionäres Konzept in die Hotellerie ein: das 'All inclusive'-Modell. Die Resorts des Unternehmens bieten Gästen Zugang zu allen individuell auf sie zugeschnittenen Annehmlichkeiten, von der Unterbringung bis hin zur Erholung, Unterhaltung und Entspannung. Alle entsprechen höchsten Maßstäben an Luxus. Mit seinem einmaligen Paketpreis ist es auch als "sorgenfreier Urlaub" bekannt.



Von Beginn an wird Rixos Phu Quoc ein umfassendes Leistungsspektrum anbieten. Dazu gehören die Unterbringung, unterschiedliche kulinarische Erlebnisse in fast 20 Restaurants und Bars sowie exklusive Annehmlichkeiten wie ein familienfreundlicher Strandbereich, zahlreiche Spielplätze, der Rixy Kids Club, Swimming Pools, Erholungsgebiete, Fitnesszentren und Wellnessoasen.



Die Gäste können auch das Ökosystem von Sun Paradise Land in Phu Quoc erkunden. Dies schließt den Besuch von Sunset Town und Kiss Bridge, eine Fahrt in der weltweit längsten Dreiseilbahn, atemberaubende Erlebnisse im Aquatopia Water Park bei Sun World Hon Thom sowie erstklassige künstlerische Darbietungen ein.



Der Co-Chief Executive Officer von Ennismore, Gaurav Bhushan, erklärte, warum Phu Quoc als erstes südostasiatisches Urlaubsziel ausgewählt wurde: "Rixos steht für Luxus und bietet den Gästen mit seinem außergewöhnlichen Design und Leistungsangebot ein unvergessliches Erlebnis. Die exklusive Insel Phu Quoc mit seiner atemberaubenden Landschaft, perfekten Sandstränden und dem kristallklaren, blauen Wasser ist der perfekte Standort, um die All inclusive-Erfahrung von Rixos erstmals nach Asien zu bringen. Als einziges All inclusive-Resort auf der Insel wird Rixos Phu Quoc einen neuen Standard setzen, der sich an der örtlichen Kultur und türkischen Einflüssen orientiert, und wird sich als ultimatives Reiseziel für Luxusurlaub etablieren."



Bei der feierlichen Vertragsunterzeichnung stimmten viele Vertreter führender Tourismusmarken auch zu, dass Phu Quoc eine ideale Reisedestination ist, um das Potenzial des "All inclusive"-Konzepts voll auszuschöpfen: "In Phu Quoc können Besucher alles finden, was ihr Herz begehrt."



Weichun Liu, der CEO von KKday, einer weltweit führenden Online-Reiseplattform, hob Folgendes hervor: "Phu Quoc bedient sowohl das Segment für Luxusreisen und Familienreisen als auch das Millenial- und Gen Z-Reisesegment. Ich denke, dass es sich um ein Urlaubsziel handelt, das man jedes Jahr erneut besuchen kann, wobei jeder Besuch neue und einzigartige Erlebnisse bietet."



Der Aspira Tower wird zum nächsten Wahrzeichen in Vietnam werden. Es wird erwartet, dass er ähnlich wie das Burj al-Arab in Dubai zu einem Besuchermagneten werden wird.

Vom 'All inclusive'-Reiseziel zur Insel der 'absoluten Luxusklasse'



Im Gegensatz zum Image von Phu Quoc Anfang der 2010er-Jahre, als die Erlebnisse auf Schwimmen und den Genuss von Meeresfrüchten beschränkt waren, hat Pearl Island eine schnellen Wandel durchlaufen und bedient jetzt alle neuen Trends des Resort-Tourismus. Durch sein 'All inclusive'-Konzept zielt Phu Quoc auf längerfristige Aufenthalte eines zahlungskräftigen Publikums ab.



Es wird erwartet, dass der Einstieg von Rixos der Insel dabei helfen wird, neue Flugrouten zu eröffnen, insbesondere aus den Golfstaaten und der Türkei, dem Ursprungsort der Marke, sowie aus den Schlüsselmärkten mit erstklassigen Airlines und pulsierenden internationalen Zentren wie Dubai und Qatar.



Außerdem wird davon ausgegangen, dass das 'All inclusive'-Konzept durch sein Angebot einer Vielzahl von Attraktionen und Aktivitäten dazu beitragen wird, den Aufenthalt der Besucher auf der Insel zu verlängern. Durch diesen Ansatz wird der Buchungsvorgang vereinfacht, da alles im Paket enthalten ist. Diese bequeme Lösung ist besonders attraktiv für Geschäftsreisende mit einem vollen Terminkalender, die wenig Zeit haben, detaillierte Reiserouten zu planen.



Die Sun Group hat vor kurzem auch einige der weltweit renommiertesten Marken in der Hotellerie nach Phu Quoc gebraucht, einschließlich JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, The Luxury Collection und Ritz Carlton Reserve. Am 10. Dezember wurde unter der Leitung der Sun Group der feierliche erste Spatenstich für den Aspira Tower auf Hon Thom Island (Gesamtinvestition: 512 Millionen US-Dollar bzw. 13 Milliarden VND) vorgenommen. Es wird erwartet, dass es zum "zweiten segelförmigen Hotel in Südostasien" wird - d.h. zu einem Besuchermagneten wie das Burj al-Arab in Dubai.



"Marken wie Rixos und Crystal Bay, sowie andere internationale Unternehmen, die sich in der Zukunft bei uns ansiedeln werden, werden das Image von Phu Quoc neu definieren und seine Vermarktungsfähigkeit stärken. Ich denke, dass sich die Insel innerhalb der nächsten fünf Jahre zu einer führenden Urlaubsdestination entwickeln wird, die einen weltweiten Ruf genießen und zahlreiche Touristen anlocken wird", erklärte Mehmet Kin, Vice President der Crystal Bay Group.



Hashtag: SunGroup

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

News Source: Sun Group

13.12.2024 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com