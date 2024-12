Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt für EUR Corporate Bonds wurden im Abschussquartal 2024 bis dato1 knapp 77 Mrd. EUR begeben, so die Analysten der Helaba.Dies seien fast 20 Mrd. EUR mehr gewesen als im vierten Quartal der beiden vorangegangenen Jahre. Die viel beachtete Wahl des US-Präsidenten im November habe die starke Platzierungsaktivität der Unternehmen nur für wenige Tage unterbrochen. In der Summe seien seit Jahresanfang fast 460 Mrd. EUR und damit nahezu so viel wie im Rekordjahr 2020 an den Markt gebracht worden. Gegenüber dem Vorjahr habe das Plus mehr als 100 Mrd. EUR betragen. Mit 792 Einzelanleihen sei hierbei nicht nur die Anzahl der Bonds deutlich höher gewesen als 2023 (607). ...

