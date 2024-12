Der chinesische Batteriezellen-Hersteller und Volkswagen-Partner Gotion High-Tech hat Investitionsentscheidungen für zwei Batteriezellfabriken im Ausland getroffen: Insgesamt 2,5 Milliarden Euro pumpt Gotion in geplante Werke in Marokko und der Slowakei. Gotion soll zugesagt haben, konkret bis zu 2,51 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, um die beiden Batteriezellenwerke zu errichten. In Marokko schwebt dem chinesischen Konzern für 1,28 Milliarden ...

