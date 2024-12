Freilassing (ots) -Der deutsche Online-Broker Traders Place erweitert sein Angebot: Neben der Investition in Aktien, ETFs, Fonds, Derivate, Anleihen und Kryptos können Kundinnen und Kunden ihr Kapital ab sofort auch auf einem neuen Zinskonto zu attraktiven Konditionen anlegen. In Kooperation mit der Baader Bank bietet die Handelsplattform mit Sitz im bayerischen Freilassing für Neukunden einen Zinssatz von 3 Prozent pro Jahr für täglich fällige Spareinlagen.Der Zinssatz ist variabel, er orientiert sich am EZB-Referenzzinssatz für die Einlagefazilität und gilt bis 31. März 2025. Danach gilt der Bestandskundenzinssatz. Für Bestandskunden beträgt der Zinssatz 2,75 Prozent pro Jahr. Der Zinssatz ist variabel und orientiert sich am EZB-Referenzzinssatz, abzüglich 0,25 Prozentpunkten. Diese Kondition gilt vorerst bis 31.12.2025. Um das Zinskonto zu eröffnen, benötigt man ein Traders Place Depot.Pressekontakt:Traders PlaceErnst HuberTelefon: +49 (0)8654 682450E-Mail: presse@tradersplace.deOriginal-Content von: Traders Place GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171493/5930070