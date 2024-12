Die Vonovia-Aktie zeigte am Handelstag eine volatile Entwicklung mit einem Tageshoch von 32,04 EUR und einem Tief von 31,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf über 816.000 gehandelte Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 33,93 EUR, das Anfang Oktober erreicht wurde, liegt die Aktie derzeit etwa 6,77 Prozent niedriger. Dennoch zeigt sich eine deutliche Erholung gegenüber dem Jahrestief von 23,74 EUR aus dem März, was einer Wertsteigerung von mehr als 25 Prozent entspricht.

Ausblick für Investoren

Die Analystengemeinschaft sieht für die Vonovia-Aktie weiteres Potenzial und hat ein durchschnittliches Kursziel von 34,23 EUR festgelegt. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 1,91 EUR. Zudem wird für das laufende Jahr eine Erhöhung der Dividendenausschüttung auf 1,18 EUR je Aktie prognostiziert, was gegenüber der Vorjahresdividende von 0,90 EUR eine deutliche Steigerung darstellt.

