Die meistgehandelten Produkte: Broadcom mit beeindruckendem Wachstum im KI-Bereich!

Zum Ende der Woche hat der DAX® ein neues Allzeithoch erreicht. Der deutsche Leitindex hat heute morgen die 20.500 Punkte Marke durchbrochen. Im weiteren Verlauf hat er wieder etwas abgegeben und notiert im Moment bei rund 20.485 Punkten und damit 0,25 Prozent höher zum Vortag. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call Knock-Out-Optionsscheine auf Broadcom.

Broadcom Inc. hat beeindruckende Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 gemeldet, mit einem Umsatz von 14,05 Milliarden USD und einem starken Wachstum im Bereich Künstliche Intelligenz. Besonders hervorzuheben ist das 220 prozentige Wachstum im AI-Segment, das maßgeblich zum Umsatz beitrug. Broadcom sieht großes Potenzial in der weiteren Entwicklung von AI-Technologien und erwartet, dass dieser Bereich in den kommenden Jahren noch stärker wachsen wird. Die Aktie notiert vorbörslich kanpp 14 Prozent im Plus. Auch Call-Optionsscheine auf Rheinmetall sind gefragt. Rheinmetall AG hat kürzlich angekündigt, eine neue Munitionsfabrik in Litauen zu bauen, was die Aktie beflügelt hat. Diese Nachricht unterstreicht das kontinuierliche Wachstum und die Expansion des Unternehmens im Verteidigungssektor. Und zuletzt stehen Call-Optionsscheine auf TUI hoch im Kurs. TUI hat positive Nachrichten veröffentlicht, die die Aktie in den letzten Tagen gestützt haben. Das Unternehmen hat seine Gewinnprognose bekräftigt und berichtet von steigenden Buchungen und Preisen. Diese Entwicklungen haben das Interesse an Call-Optionsscheinen auf TUI erhöht, da Anleger auf weitere Kursgewinne setzen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD0YB3 34,24 20477,04 Punkte 17053,56 Punkte 6,02 Open End DAX® Call UG0WAK 1,24 20477,04 Punkte 20380,00 Punkte 166,48 Open End Infineon Technologies AG Call UG0UFP 0,34 327,175 EUR 32,52 EUR 128,57 Open End DAX® Put HD30T5 1,76 20478,00 Punkte 20626,14 Punkte 119,42 Open End Broadcom Inc. Call HD8SSN 6,87 206,125 USD 134,51 USD 2,54 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.12.2024; 10:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 2,55 621,80 EUR 700,00 EUR 23,85 19.03.2025 DAX® Call UG0CVL 3,26 20483,00 Punkte 20500,00 Punkte 63,62 17.01.2025 DAX® Put UG0DB8 6,22 20491,00 Punkte 20300,00 Punkte 32,70 20.06.2025 TUI AG Call HD7VY0 2,96 8,613 EUR 6,00 EUR 3,71 18.06.2025 Allianz SE Call HD0PV6 3,43 301,55 EUR 280,00 EUR 9,07 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.12.2024; 10:55 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD1GPF 1,490 20490,00 Punkte 19612,51 Punkte 25 Open End DAX® Short HD275Q 0,750 20486,00 Punkte 22469,06 Punkte -10 Open End Alibaba Group (ADRs) Long HD2SX0 3,880 89,255 USD 74,37 USD 6 Open End Alibaba Group (ADRs) Long HD2SWW 12,22 89,255 USD 44,63 USD 2 Open End DAX® Short HD82VP 0,3700 20490,50 Punkte 21447,58 Punkte -20 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.12.2024; 11:00 Uhr;

