Was nützen neue Freiheiten, wenn die Arbeit selbst keine Freude mehr bereitet, fragt sich der Wirtschaftspsychologe Prof. Dr. Ingo Hamm. Er setzt nicht (nur) auf materielle Anreize, sondern stellt vielmehr die intrinsische Motivation in den Mittelpunkt. Und er spricht sich dafür aus, die Lust am Machen wiederzuentdecken. Ein Artikel von Prof. Dr. Ingo Hamm, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt"Man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen." Dieser Satz von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...