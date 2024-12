DJ MARKT USA/Gute Stimmung an Wall Street dank Broadcom

Nach den Gewinnmitnahmen am Vortag stehen die Chancen an der Wall Street am Freitag für eine Erholung gut. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine etwas festere Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Inflationssorgen und Schwächesignale des US-Arbeitsmarktes träten in den Hintergrund, heißt es im Handel. Für gute Laune sorgt Broadcom: der Halbleiterkonzern glänzt mit Quartalszahlen oberhalb der Markterwartung und befeuert vor allem mit einer starken Absatzprognose die Stimmung. Die Nachfrage im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz bleibe hoch, resümieren Marktakteure. Vorbörslich schießt der Broadcom-Kurs um 14,7 Prozent in die Höhe - an der Nasdaq könnte es dank Broadcom daher deutlicher nach oben gehen als am breiten Markt.

Obwohl die Daten "etwas kaltes Wasser auf den Wirtschaftsausblick gossen", änderten sie nicht die Marktsicht, dass die US-Notenbank bei ihrem Treffen nächste Woche die Zinssätze um 25 Basispunkte senken werde, erläutert Analyst Derren Nathan von Hargreaves Lansdown die Einschätzung zu den Preis- und Arbeitsmarktdaten des Vortages. Der Zinsterminmarkt preist eine Zinsreduzierung um 25 Basispunkte für den 18. Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 97 Prozent ein - der Finanzmarkt ist sich damit sicher, dass diese kommen wird.

