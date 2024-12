Hensoldts CMD hob starke mittelfristige Wachstumsaussichten hervor, mit dem Ziel, bis 2028 organische Umsätze in Höhe von 4 Mrd. EUR zu erreichen. Dies wird durch die hohe Nachfrage nach Produkten wie dem TRML-4D-Radar (~22 % der FY24-Umsätze, mwb-Schätzung), dem Eurofighter, der F126 und dem Leopard 2 Radar Systemen angetrieben. Die Umsatzprognose des Managements von 3,4 Mrd. EUR bis 2027 liegt in engem Einklang mit den Schätzungen von mwb research und wird durch einen Auftragsbestand von ~2,8x des Umsatzes unterstützt. Initiativen wie die Industrialisierung, Investitionen in Produktionskapazitäten, der SAP-Rollout bis 2027 sowie die fortschreitende Integration der ESG stärken das Vertrauen. Langfristiges Wachstum über 2030 hinaus erscheint jedoch weniger sicher, da es stark von bestehenden Plattformen und begrenzten neuen Wachstumstreibern abhängt. Daher passen die Analysten von mwb research ihr Kursziel leicht auf 43,00 EUR (vorher 44,00 EUR) an und behalten ihre Kaufempfehlung bei, gestützt durch Branchentrends, bewährte Umsetzung und eine günstige mittelfristige Perspektive. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Hensoldt%20AG