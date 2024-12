München (ots) -"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" öffnete die Tore des Erfurter Johannes-Thal-Klinikums zum ersten Mal im Januar 2015. Mit dramatischen Patientenfällen, emotionalen Beziehungen und beruflichen wie privaten Herausforderungen erzählt die beliebte Krankenhaus-Serie seitdem vom aufregenden Alltag eines hochmotivierten Ärzteteams.Frank Beckmann - Koordinator ARD Vorabend:"631 durchgeführte Operationen, zig Liter Kunstblut, viel Dramatik und immer wieder auch Herzschmerz - seit zehn Jahren begeistert 'In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte' ein großes Publikum nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der ARD Mediathek. Und die Fangemeinde wächst auch international. Das italienische Fernsehen hat sich die Rechte an der Weekly gesichert. Herzlichen Glückwunsch zum Zehnjährigen und weiter so!"Jana Brandt - MDR-Programmdirektorin:"In einer sich wandelnden Fernsehlandschaft sind zehn Jahre Serienerfolg keine Selbstverständlichkeit. 'Die jungen Ärzte' haben es geschafft, sich fest im Vorabendprogramm zu etablieren und eine treue Zuschauerschaft zu gewinnen. Das verdanken wir dem gesamten Team vor und hinter der Kamera, das mit großem Engagement und Kreativität immer neue Geschichten rund um das 'Johannes-Thal-Klinikum' entwickelt. Es ist beeindruckend zu sehen, wie konsequent hier über so viele Jahre hinweg eine Marke geschaffen wurde, die beim Publikum verlässlich ankommt. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten!"Das Serienjubiläum am 30. Januar 2025, um 18.50 Uhr, mit "Zehn", ist dementsprechend turbulent. Im JTK herrscht absoluter Ausnahmezustand! Denn die oberste Ärzteriege muss in Quarantäne und wird von den vier jungen Ärzten getrennt: Eine Patientin scheint das tödliche Marburg Virus eingeschleppt zu haben. Nur Dr. Julia Berger (Mirka Pigulla) führt noch Notoperationen durch. Dr. Ben Ahlbeck (Philipp Danne) richtet eine Schaltzentrale auf der Quarantäne-Station ein, um die Assistenzärzte aus der Ferne anzuleiten.Viele der Schauspielerinnen und Schauspieler begleiten die Serie seit dem ersten Drehtag. In den Hauptrollen spielen Sanam Afrashteh, Philipp Danne, Mike Adler, Mirka Pigulla, Juliane Fisch, Christian Beermann, Marijam Agischewa, Horst Günter Marx, Luan Gummich, Lion Wasczyk sowie seit Februar 2024 in den Rollen der vier neuen Assistenzärzte Linda Kummer, Arne Kertész, Jakob D'Aprile und Olivia Papoli-Barawati.Das Fact-Sheet zum 10-jährigen Jubiläum finden Sie unter: https://presse.daserste.de (https://pressekits.daserste.de/in-aller-freundschaft-die-junge-arzte-jubilaeum).Die Jubiläumsfolge "Zehn" steht für akkreditierte Journalisten im Vorführraum zur Ansicht bereit: https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.htmlDie meisten Folgen der Weekly, Interviews und Behind-the-Scenes-Material sind durchgängig in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/mdr/in_aller_freundschaft_die_jungen_aerzte) sowie auf www.daserste.de/diejungenaerzte (https://www.daserste.de/unterhaltung/serie/in-aller-freundschaft-die-jungen-aerzte/index.html) verfügbar. Mehr als 100.000 begeisterte Fans folgen der Serie zudem auf Instagram. Zum Jubiläum ist geplant, auch alle Folgen der ersten Staffel wieder in der ARD Mediathek zur Verfügung zu stellen."In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und Information,Tel.: 089/5589 44 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deEvelyn Tapavicza und Claudia Burau, public insightTel.: 089/78 79 799 15, E-Mail: etapavicza@publicinsight.de, cburau@publicinsight.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5930131