FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron in einem Ausblick auf das Jahr 2025 mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Michael Kuhn und seine Kollegen bleiben in ihrem am Freitag vorliegenden Strategiepapier optimistisch für die Aktien kleinerer und mittelgroßer europäischer Unternehmen. Die Experten identifizierten vier Gründe dafür: Die Bewertung, den Vorteil sinkender Zinsen, Gewinnpotenziale und ihr üblicherweise überproportionaler Anstieg in einem Umfeld generell steigender Aktienmärkte. Beim Chipindustrie-Ausrüster Aixtron warten sie aber ab, bis eine Erholung in den Endmärkten greifbar wird./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / 07:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2024 / 08:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0WMPJ6