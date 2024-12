BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz schließt eine mögliche Zusammenarbeit mit Olaf Scholz (SPD) in einer Regierung nach der Bundestagswahl aus. "Die Kombination Merz/Scholz und Scholz/Merz ist am 23. Februar so oder so beendet. In jeder denkbaren Konstellation", sagte der Unionskanzlerkandidat der "Rheinischen Post".

Scholz hatte zuvor in einem Interview gesagt, er wolle im Fall einer Wahlniederlage nicht Vizekanzler unter einem Regierungschef Merz werden. Scholz war vor seiner Kanzlerschaft zwischen 2018 und 2021 Vizekanzler und Finanzminister unter CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Die SPD liegt in den Umfragen derzeit zwischen 14 und 22 Prozent hinter der Union, hat aber zuletzt leicht aufgeholt./seb/DP/jha