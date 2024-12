Bern (ots) -Der Verwaltungsrat SRG hat Thomas Egger zum neuen Direktor Finanzen und Mitglied der Geschäftsleitung SRG gewählt. Er ist derzeit Leiter Services Finanzen beim Konzern Post. Thomas Egger wird Mitte 2025 die Nachfolge von Beat Grossenbacher antreten, der nach über zehn Jahren bei der SRG im nächsten Sommer in Pension geht.Thomas Egger, Jahrgang 1969, ist seit 2005 bei der Schweizerischen Post tätig und hat in den letzten 20 Jahren verschiedene Funktionen übernommen. Unter anderem war er Leiter Konzernrechnung und -controlling, Konzernstrategie, Konzernrisikomanagement und Leiter Finanzen bei Post Logistics. Seit 2021 leitet er den Bereich Services Finanzen, der verschiedene Finanzkompetenzen wie Beschaffung und Accounting in einem Service House mit rund 250 Mitarbeitenden an fünf Standorten in der Schweiz bündelt. Zudem war er interimistischer Leiter Finanzen Konzern und Mitglied des Verwaltungsrats der Post Finance AG sowie des Stiftungsrats der Pensionskasse Post. Von 2002 bis 2005 war er Leiter Konzerncontrolling und -treasury sowie stellvertretender Leiter Finanzen bei der Valora Management AG. Davor war er von 1987 bis 2002 in verschiedenen Funktionen in der Schweiz und in New York/USA beim Schweizerischen Bankverein und der späteren UBS AG tätig, zuletzt als Leiter Controlling Private Banking.Thomas Egger ist Betriebsökonom FH und hat Abschlüsse erworben als Executive MBA der Universität Rochester USA/Bern sowie als Executive Master in Wirtschaftsrecht (WRM-HSG) der Universität St. Gallen. Zudem hat er verschiedene Zertifikatskurse im Bereich Swiss Board School, Compliance und Performance abgeschlossen.Thomas Egger ist verheiratet, hat zwei Töchter im Alter von 11 und 14 Jahren und wohnt in der Agglomeration Bern.Thomas Egger wird seine Funktion bei der SRG im nächsten Sommer antreten. Susanne Wille, Generaldirektorin SRG: "Thomas Egger verfügt über langjährige Erfahrung in der strategischen und finanziellen Führung auf Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsebene. Auch mit den Herausforderungen eines Service-public-Unternehmens im Umgang mit Stakeholdern ist er dank seiner bisherigen Funktionen bestens vertraut. Damit erfüllt Thomas Egger die anspruchsvollen Anforderungen an diese Schlüsselposition optimal. Seine Expertise wird der SRG im bevorstehenden Transformationsprozess von grossem Nutzen sein und dazu beitragen, die Finanzplanung des Gesamtunternehmens SRG weiterhin umsichtig und zuverlässig zu gestalten."Pressekontakt:Medienstelle SRGNik Leuenbergermedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100926896