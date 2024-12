Die VW-Aktie verzeichnete trotz anhaltender Unsicherheiten einen moderaten Anstieg von 2,3 Prozent auf 88,80 EUR im XETRA-Handel. Diese positive Entwicklung steht jedoch im Schatten der bevorstehenden Tarifverhandlungen, die für kommende Woche in Hannover angesetzt sind. Der Automobilkonzern sieht sich mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, was sich bereits in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegelt. Der Gewinn pro Aktie sank deutlich von 7,76 EUR auf 2,42 EUR, während der Umsatz mit 78,48 Milliarden EUR leicht unter dem Vorjahresniveau lag.

Analystenprognosen bleiben verhalten optimistisch

Trotz der aktuellen Spannungen zwischen Unternehmensführung und Gewerkschaft sehen Analysten weiterhin Potenzial in der VW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 110,20 EUR, was einen möglichen Aufwärtstrend von über 24 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 22,86 EUR je Aktie, während sich die prognostizierte Dividende auf 6,41 EUR belaufen soll.

