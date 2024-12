DJ Bundesregierung: Ukraine und USA im Zentrum des EU-Gipfels

Von Andreas Kißler

DOW JONES--Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) werden bei ihrem regulären Gipfeltreffen ab Donnerstag in Brüssel nach Angaben der Bundesregierung vor allem über außenpolitische Themen sprechen. "Inhaltlicher Schwerpunkt des Treffens wird erneut die Lage in der Ukraine sein", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin. Zu dem Treffen werde auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Brüssel erwartet. Unter der Überschrift "Die EU in der Welt" werde sich der Gipfel außerdem zu den weiteren Beziehungen der EU zu den USA austauschen. Als weitere Themen werden laut Hebestreit die Lage im Nahen Osten sowie Migration und ein Bericht zu Resilienz und Krisenprävention erwartet.

Bereits am Mittwochnachmittag kommen die 27 EU-Mitgliedstaaten in Brüssel zudem beim EU-Westbalkangipfel mit den sechs Partnerländern des westlichen Balkans zusammen, also Albanien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Kosovo. Die Sitzung werde sich mit der Umsetzung des Wachstumsplans und den Bemühungen um regionale Integration befassen und somit mit den Möglichkeiten für weitere Fortschritte bei der Integration der Region und der EU. Bei einem Arbeitsessen sollen laut Hebestreit die gemeinsamen geopolitischen Herausforderungen im Mittelpunkt stehen. Ziel des Treffens sei es, "die europäische Perspektive des westlichen Balkans zu bekräftigen und die umfassende Unterstützung der EU für die Region hervorzuheben".

