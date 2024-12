Bonn (ots) -Sebastian Junge (Wolfs Junge, Hamburg) und Simon Tress (Bio-Restaurant 1950, Hayingen) wurden beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 in der Kategorie Gastronomie mit dem 1. und 2. Preis ausgezeichnet. Damit unterstreichen sie nicht nur ihr Engagement für Umwelt- und Klimaschutz, sondern nutzen den Preis auch, um aktiv die Zukunft der Gastronomie mitzugestalten."Nachhaltigkeit ist mehr als ein Trend - sie ist unsere Verantwortung. Dieser Preis zeigt, dass wir gemeinsam mit vielen anderen Akteurinnen und Akteuren einen Wandel anstoßen können", so Sebastian Junge. Beide Bio-Spitzenköche stehen als Pioniere der nachhaltigen Gastronomie für die Botschaft, dass Genuss und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können.Simon Tress sieht die Auszeichnung als Ansporn, den Dialog weiter voranzutreiben: "Wir haben nur diesen einen Planeten! Und es ist unsere Aufgabe, mit allem, was die Natur uns schenkt, verantwortungsvoll umzugehen! Gemeinsam können wir ein Ernährungssystem schaffen, das fair und ressourcenschonend ist."Beide Preisträger setzen auf regionale Bio-Produkte, transparente Wertschöpfungsketten und innovative Konzepte zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Doch der Weg dorthin ist nicht immer einfach: Herausforderungen wie höhere Kosten begegnen sie mit kreativen Lösungen, handwerklichem Können und einer engen Zusammenarbeit mit lokalen Erzeugerinnen und Erzeugern.Elmar Seck, Referent im Bundesprogramm Ökologischer Landbau (BÖL), hebt hervor: "Die Auszeichnung von Bio-Spitzenköchen wie Sebastian Junge und Simon Tress zeigt, dass nachhaltige Gastronomie ein Schlüssel für den Schutz von Umwelt und Klima ist. Sie setzen ein wichtiges Zeichen für die gesamte Branche."Mit dieser Auszeichnung möchten die beiden Köche nicht nur ihre eigenen Konzepte weiterentwickeln, sondern auch einen branchenweiten Dialog anregen. "Wir laden alle ein, Teil dieser Bewegung zu werden. Nachhaltige Gastronomie ist nicht nur eine notwendige Vision - sie ist machbar, wenn wir gemeinsam daran arbeiten", sagen Junge und Tress.Mehr Informationen unter:www.bio-spitzenkoeche.deAuf Instagram: @biospitzenkoeche (https://www.facebook.com/BIOSpitzenkoeche)Zum Hintergrund:"Die BIOSpitzenköche" sind Teil des Bundesprogramms Ökologischer Landbaus, initiiert und finanziert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).Das Bundesprogramm unterstützt im Rahmen der Bio-Strategie 2030 das Ziel der Bundesregierung, den Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche bis zum Jahr2030 auf 30 Prozent zu erhöhen. Mehr Informationen: www.oekolandbau.de und www.bundesprogramm.de.Kontakt:Elmar Seck, Bundesanstalt für Landwirtschaft und ErnährungDeichmanns Aue 29, 53179 BonnTel.: +49 (0) 22 8 99 68 45 - 2926Fax: +49 (0) 30 1810 6845 - 2907E-Mail: elmar.seck@ble.dePressekontakt:Kontakt Köch:innen:Isabella Martin, tippingpoints GmbHIsabella.martin@tippingpoints.de+49 (0) 30 235 97 25-31Sabine JörgSabine.Joerg@feingruen.de+49 (0) 2232 769 97 96Original-Content von: BIOSpitzenköche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128926/5930193