Wien (www.fondscheck.de) - Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch wird ab Anfang kommenden Jahres mit einer eigenen Niederlassung in Österreich vertreten sein, so die Experten von "FONDS professionell".Das Büro solle im Januar in der Schottengasse in Wien eröffnet werden, habe ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE gesagt. "Wir wollen noch näher an den Kundinnen und Kunden sein, das gilt auch für Österreich", habe der Sprecher die Entscheidung begründet. ...

