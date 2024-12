Der Palladiumpreis notiert am Freitagmorgen bei 972 US-Dollar, was einem Rücklauf in den letzten 24 Stunden entspricht. Im Wochenverlauf zeigt sich jedoch ein Zuwachs von 1,4 %. Diese Schwankungen spiegeln die Unsicherheiten am Markt wider, insbesondere angesichts der Herausforderungen durch den Strukturwandel in der Automobilindustrie. Gleichzeitig profitiert der Goldpreis von stabilen Entwicklungen, unterstützt durch Zinssenkungsfantasien und erhöhte Nachfrage aus China. Wie wirken sich diese Trends auf die Edelmetallmärkte aus, und welche technischen Signale ...

