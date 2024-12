DJ ENERGIE-BLOG/Verband: Grüner Strom allein reicht nicht

Verband: Grüner Strom allein reicht nicht

Nach Ansicht des Wirtschaftsverbands Fuels und Energie (en2x) reicht grüner Strom alleine in Deutschland nicht aus. Um die Energiewende zum Erfolg zu führen, reiche eine Stromwende allein nicht aus. Der Anteil des Ökostroms am Bruttostromverbrauch werde nach Angaben des Umweltbundesamts (UBA) in diesem Jahr voraussichtlich einen neuen Höchststand von 54 Prozent erreichen. "Das ist zwar erfreulich", sagte Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer beim Wirtschaftsverband Fuels und Energie. "Was die Zahlen jedoch nicht besagen: Strom deckt derzeit lediglich rund 20 Prozent des Endenergiebedarfs in Deutschland ab. Den großen Rest tragen Moleküle bei, vor allem Öl und Gas zur Kraft- und Brennstoffversorgung." Auch für diese Energieträger brauche Deutschland klimaschonende Alternativen.

