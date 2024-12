Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen bietet europäischen Anleihen trotz der französischen Turbulenzen eine gute Unterstützung, so die Analysten der Helaba.Politische Risiken seien etwas in den Hintergrund gerückt.Die Staatsanleihen der europäischen Peripherieländer seien - nach einem aufregenden Jahr - in beschauliches Fahrwasser geraten. Der jüngste Zinsschritt der EZB sowie die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen würden dazu beitragen, Ruhe in den Rentenmarkt zu bringen. So habe die Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihen von Frankreich, Italien und Spanien weiter nachgegeben. Alle drei Länder rentierten derzeit unterhalb ihrer Durchschnittsverzinsung in diesem Jahr von 2,96% (Frankreich), 3,72% (Italien) und 3,15% (Spanien), wobei Italien und Spanien zuletzt sogar mit 3,19% bzw. 2,76% neue Jahrestiefs erreicht hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...